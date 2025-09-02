Una estudiante del proyecto Ralbar de la ULE promueve la recuperación de la memoria de la localidad leonesa de Canseco

LEÓN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La estudiante de la Universidad de León (ULE) Melani Blanco Pontón, que concluyó el pasado mes de junio sus estudios de Educación Social, se ha ocupado este verano de un proyecto denominado 'Háblame de Canseco: la vida de un pueblo a través de sus protagonistas', que ha sido posible gracias a una de las becas Ralbar y mediante el cual se promueve la recuperación de la memoria de dicha localidad.

En palabras de la joven, ha sido una experiencia "profundamente enriquecedora" cuyo objetivo principal era recuperar la memoria oral del pueblo de Canseco, fomentando la conexión entre generaciones a través de entrevistas realizadas a personas mayores. También se buscaba, según ha explicado, reforzar los lazos comunitarios y dar protagonismo "a quienes guardan en su voz" la historia y las tradiciones del lugar, tratando de no perder la información "valiosa" que guardan en su memoria.

Durante este verano ha recopilado recuerdos, canciones, anécdotas y costumbres que forman parte de la identidad de la localidad de Canseco. El resultado ha sido un vídeo con partes de las entrevistas realizadas, además de una exposición de fotos antiguas que se encuentra de forma permanente en el casino de Canseco.

La beca Ralbar, según ha señalado Melani Blanco, le ha permitido hacer realidad un proyecto que, sin este apoyo, hubiera sido "muy difícil" de llevar a cabo. "Ha sido una oportunidad para dinamizar la vida cultural de un pueblo pequeño y, sobre todo, para dar valor a la memoria de sus habitantes", ha subrayado.

Le estudiante ha querido destacar especialmente la implicación de los vecinos, que le han abierto las puertas de sus casas y le han acogido "como una persona más del pueblo", así como la colaboración de la Asociación Cultural Pico Huevo, que ha sido "clave" en todo el proceso.

Además, la estudiante ha tenido palabras de agradecimiento hacia la Universidad de León y el programa Ralbar por confiar en este tipo de iniciativas; a la Asociación Cultural Pico Huevo por su "apoyo constante" y a todas las personas de Canseco, jóvenes y mayores, "que han compartido su tiempo, su memoria y su cariño".

De esta forma se cumple con el propósito de las Becas Ralbar, que consiste en fomentar que los jóvenes se impliquen en la búsqueda de opciones para un desarrollo sostenible en los entornos rurales y que adquieran una conexión emocional con ellos de manera que se perciban como lugares en los que poder desarrollar posibles iniciativas de futuro, en los ámbitos laboral y vital.