La estudiante de la UEMC Lidia Risco gana el Premio de Periodismo Deportivo Ángel María de Pablos de la APDV

Jesús Zarzuela (UEMC) y Guillermo 'Lolo' Velasco (APDV) junto con la ganadora de la beca Lidia Risco - APDC

VALLADOLID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid (APDV) han concedido el Premio de Periodismo Deportivo Ángel María de Pablos a Lidia Risco González, estudiante del Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo de la UEMC, por su podcast 'Cantera de élite', centrado en el deporte minoritario.

El galardón, dotado con 1.000 euros, reconoce la excelencia en el ámbito del periodismo deportivo universitario y refuerza la apuesta conjunta por impulsar el talento joven en el ámbito de la comunicación.

El trabajo premiado aborda disciplinas con menor visibilidad mediática como la gimnasia de trampolín, el voleibol o el hockey, al poner el foco en el deporte de base y en el contexto local de Valladolid.

A través de un formato sonoro cuidado, la autora construye un relato que combina información, análisis y testimonios directos de deportistas.

El jurado ha valorado especialmente la elección temática del proyecto, destacando la apuesta por dar voz a deportes menos conocidos y su contribución a ampliar la mirada del periodismo deportivo.

Asimismo, ha subrayado el esfuerzo en la elaboración del podcast, tanto en la búsqueda de fuentes como en la incorporación de entrevistas que enriquecen el contenido, aportan diferentes puntos de vista y humanizan el relato.

En este sentido, los miembros del jurado han coincidido en señalar que el trabajo "presenta un mayor desarrollo respecto a otras propuestas, tanto por la inclusión de testimonios como por la diversidad de enfoques, lo que permite lograr un resultado más completo y cercano".