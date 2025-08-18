Evacuado un campamento con más de sesenta menores en Doney de la Requejada (Zamora) por el incendio de Porto

ZAMORA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un campamento con 65 menores y una decena de adultos han sido evacuados en la localidad zamorana de Doney de la Requejada debido al incendio declarado este jueves, 14 de agosto, en el municipio de Porto.

Esta evacuación se suma a las establecidas en las poblaciones de Coso, San Ciprián, Cerdillo, Murias, Rábano de Sanabria, San Justo, Barrio de Rábano, según informa la Consejería de Medio Ambiente.

Asimismo, el director técnico de extinción en Porto, Miguel García, ha informado de que, en la actualidad, hay dos frentes activos en el incendio zamorano, uno en el sector de Porto y el otro próximo a la laguna de los Peces.

En este marco, García ha lamentado que, por el momento, no se ha podido trabajar con medios aéreos debido a que "la seguridad ha estado comprometida" por problemas de visibilidad debido al humo y con rachas de viento fuerte de más de 20 kilómetros por hora.

El incendio sigue en estos momentos en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y con casi 80 medios aéreos y terrestres en el trabajo de extinción desde su inicio.