Evacuan en helicóptero a un montañero herido por el impacto de una piedra en Peñas Malas (Palencia)

CARDAÑO DE ARRIBA (PALENCIA), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un montañero de 39 años ha sido evacuado en helicóptero al hospital tras resultar herido por el impacto de una piedra mientras realizaba una ruta en Peñas Malas, en la Montaña Palentina, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El aviso se recibió a las 13.37 horas, cuando un compañero del senderista alertó de que éste, asegurado durante la ascensión desde Cardaño de Arriba en dirección a Las Guarañas, había sufrido una lesión en un brazo tras recibir el golpe de una roca en la cara norte del Pico Peñas Malas.

La sala del 112 activó de inmediato una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl y con el Centro Coordinador de Emergencias para coordinar la intervención, que incluyó la movilización del helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, uno de ellos enfermera. También se dio aviso a la Guardia Civil del COS de Palencia, a los bomberos de la Diputación de Palencia y a la Policía Local de Guardo.

Una vez en la zona, los rescatadores accedieron hasta el herido, valoraron y estabilizaron la lesión y lo izaron mediante maniobra de grúa doble hasta el aparato, acompañado en todo momento por la rescatadora enfermera.

Posteriormente, el montañero fue trasladado hasta la helisuperficie de Guardo, donde una unidad enfermerizada de Sacyl lo recogió para ser trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Palencia.