Evolución favorable del fuego en Murias de Ponjos (León) y se trata de evitar que alcance Rosales y Folloso

Incendio de Murias de Ponjos (León). - INFORCYL

LEÓN 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La evolución del incendio de Murias de Ponjos (León), que se encuentra en Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2), es favorable tras los trabajos nocturnos y las labores en estos momentos se centran en que las llamas no alcancen las localidades de Rosales y Folloso.

Tras reunirse esta mañana el Centro de Coordinación Operativa Integrado Provincial (Cecopi), la delegación territorial de la Junta en León ha informado de que continúan evacuadas las localidades de Rosales, Folloso y Andarraso.

La evolución del incendio es favorable tras los trabajos nocturnos, ayudados también la bajada de temperaturas y actualmente trabajan en la zona más de 80 efectivos para cerrar el perímetro. El objetivo es que no rebase el arroyo y no se acerque a los pueblos de Rosales y Folloso, según las mismas fuentes.