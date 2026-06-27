La evolución de los incendios en León es favorable tras la noche con dos fuegos en IGR 1, 9 activos y 6 estabilizados - JCYL

LEÓN, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La evolución de los incendios forestales en León es favorable tras los trabajos realizados durante la noche, aunque se mantienen dos fuegos en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 y otros nueve activos en varios puntos de la provincia.

A primera hora de este sábado ya se han hecho los relevos en primera línea y en estos momentos vuela el avión de reconocimiento para evaluar en detalle la situación, según ha trasladado la Consejería de Medio Ambiente a través de su canal oficial en redes sociales.

En concreto, se encuentran en IGR 1 los incendios de Pradela (Sotelo) y Congosto, donde hay desplegados un total de 37 medios aéreos y terrestres para controlar su avance. Por otra parte, se han estabilizado los incendios de San Vicente y Vega de Valcarce, en los que se llegó a declarar el IGR 1.