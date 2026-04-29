Expertos apuntan en la UEMC a una transformación del trabajo por la IA pero descartan desaparición "masiva" de puestos

Jornada 'La Inteligencia Artificial y el nuevo paradigma laboral' en la UEMC. - UEMC

VALLADOLID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Expertos en talento han apuntado, en una jornada en la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), a una transformación del trabajo por el impacto de la Inteligencia Artificial, pero han descartado que vayan a desaparecer de forma "masiva" puestos de trabajo.

La institución académica ha reunido este miércoles, 29 de abril, a expertos del ámbito empresarial, institucional y académico en la jornada 'La Inteligencia Artificial y el nuevo paradigma laboral', un encuentro centrado en analizar cómo la inteligencia artificial transforma el mercado laboral, la gestión del talento y el futuro del trabajo.

La cita, desarrollada en el marco del proyecto 'Campus Innova-Sostenible' en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (IdeVa), ha puesto el foco en "uno de los grandes desafíos actuales", integrar el potencial de la IA "sin perder el valor del factor humano en las organizaciones".

El acto ha sido inaugurado por el rector de la UEMC, David García López, quien ha destacado el papel de la universidad como espacio de reflexión ante los cambios estructurales del empleo. "El mundo está cambiando y el paradigma laboral también", ha señalado, para incidir en que "la universidad es el foro donde escuchar, dialogar y comprender cómo evolucionan el talento y el liderazgo en un contexto marcado por la IA".

Por su parte, la concejala delegada especial de Modernización Administrativa, Silvia Tomillo Alonso, ha subrayado la dimensión del cambio, puesto que se trata de un "cambio profundo del paradigma de la sociedad".

En este sentido, Tomillo ha señalado que el reto de las instituciones para "formar a personas preparadas para empleos en evolución, modernizar la administración y acompañar a la ciudadanía con servicios más ágiles y accesibles", según un comunicado de la UEMC recogido por Europa Press.

En el plano profesional, la directora de Sirania Recursos Humanos, Isabel Iglesias Álvarez, experta con más de 15 años de experiencia en gestión de personas, ha abordado el impacto de la IA en los recursos humanos, un contexto en el que ha destacado que el sector vive "un cambio de paradigma sin precedentes".

"El mayor riesgo hoy no es equivocarse, es seguir haciendo lo mismo", ha afirmado, para defender la necesidad de evolucionar hacia modelos organizativos centrados en las personas e incidir en el valor de definir un uso estratégico de la IA: "Debemos volver a lo básico: situar a las personas en el centro, pero de verdad, y decidir cómo queremos utilizar la inteligencia artificial sin caer ni en el uso indiscriminado ni en el rechazo por desconocimiento".

En esta línea, la ponente ha defendido avanzar hacia un modelo de "inteligencia híbrida", en el que la tecnología "complemente, pero no sustituya, el criterio humano".

Durante su intervención, también se han abordado cuestiones "clave" como la transformación de los procesos de selección, la atracción y fidelización del talento o el riesgo de deshumanización en las organizaciones, en un contexto laboral marcado por cambios estructurales iniciados tras la crisis de 2008 y acelerados tras la pandemia.

Por su parte, el director de Estrategia, Innovación, Desarrollo Corporativo y M&A en Atresmedia, Víctor Martínez-Monge, ha ofrecido una visión estratégica sobre el impacto de la IA en el empleo. "Estamos ante una transformación profunda del trabajo, no ante su sustitución total", ha apostillado, para señalar a las mejoras de productividad, especialmente en tareas cognitivas, aunque con efectos "desiguales" según sectores y perfiles.

Asimismo, ha advertido sobre los riesgos para los perfiles más junior y ha insistido en que el "verdadero" reto está en la adaptación: "La clave no es el rol en sí, sino cómo rediseñamos nuestras funciones para que la inteligencia artificial complemente el talento humano en tareas donde realmente aporte valor".

La jornada ha continuado con una mesa redonda moderada por el profesor de Innovación de la UEMC Juan Vicente García Manjón, en la que se han analizado los principales retos del nuevo paradigma laboral, desde la convivencia entre tecnología y talento hasta las competencias necesarias en el entorno digital.

El encuentro ha finalizado con un espacio de networking entre los asistentes.