'Expositivos 25' programa un taller de retrato e iluminación para niños en el Palacín de León el 24 de enero

Cartel del taller de retrato e iluminación para niños que acogerá el Palacín de León el 24 de enero. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las actividades educativas paralelas a la muestra 'Expositivos 25' continuarán el próximo sábado día 24 de enero con el taller de retrato e iluminación 'Transformando la realidad', una actividad gratuita dirigida a niños con edades entre los 8 y 13 años que se desarrollará en el Palacín.

Esta actividad, con 12 plazas, se impartirá de 11.00 a 14.00 horas y los participantes aprenderán fotografía, centrándose de manera especial en el retrato y la iluminación. Los menores recorrerán la exposición 'Igual que nunca' de Víctor Justel y en un estudio de iluminación trabajarán imágenes representativas.

Ya está abierto el plazo de inscripción, indispensable para participar en este taller y la reserva plaza se realizará por "riguroso orden". Las inscripciones pueden formalizarse en info@imaginaleon.com y en el teléfono 630209026, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Por otra parte, continúa abierta la exposición de los cuatro proyectos seleccionados en la quinta convocatoria de 'Expositivos': 'Las cuatro estaciones del Tajogaite en treinta y seis vistas' de Eduardo Nave, 'Hiato alpino, la nieve ya no sabe a nieve' de Filippo Poli, 'Donde estamos nosotros' de Azul G. Vargas e 'Igual que nunca' de Víctor Justel.

La muestra puede visitarse hasta el próximo día 28 de febrero y de martes a viernes hasta el 20 de febrero continuarán los recorridos didácticos interpretativos dirigidos a colegios, institutos, asociaciones, colectivos y organizaciones. En este caso es imprescindible reserva previa en el correo electrónico proetocio@gmail.com y en el teléfono 652047598.

Además, los domingos hasta el día 22 de febrero a las 12.00 horas se realizan visitas comentadas dirigidas al público general, una actividad que no precisa inscripción previa. El horario del Palacín, con entrada gratuita, es de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas por las mañanas y de 17.00 a 20.00 horas por las tardes.