Expropiaciones de la Diputación de León tramita las obras de mejora de la carretera de Antimio de Arriba. - DIPUACIÓN DE LEÓN

LEÓN 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Expropiaciones de la Diputación de León ha comenzado los trámites para la ejecución de las obras de mejora de la carretera de Antidio de Arriba, tal y como ha explicado este martes el vicepresidente y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, durante la reunión mantenida con los representantes de la Junta Vecinal de dicha localidad, así como con la alcaldesa de Santovenia de la Valdoncina, María Villagrasa, y el alcalde de Chozas de Abajo, Santiago Jorge Santos.

Los asistentes al encuentro han analizado el estado de las actuaciones que se están llevando a cabo desde la institución provincial para poder realizar las obras de mejora que necesita carretera provincial LE-5523 de Armunia por Villacedré y Santovenia de la Valdoncina a Antimio de Arriba.

Así, el vicepresidente de la Diputación ha reiterado que se trata de uno de los siete primeros proyectos de los que se está haciendo cargo la recién creada Oficina de Expropiaciones, "una iniciativa puesta en marcha para poder solucionar los problemas a los que muchas veces se enfrentan los ayuntamientos para llevar a cabo las expropiaciones necesarias para realizar las obras de mejora tan necesarias en las vías pertenecientes a la red provincial".

Así, Roberto Aller ha explicado a los representantes municipales que "ya se están llevando a cabo los trámites necesarios para poder realizar las expropiaciones". Sin embargo, ha apostillado que "estos trámites llevan tiempo, pese al gran esfuerzo por mejorar dicha vía y todas las de la provincia".

Desde el Área de Infraestructuras, como así ha trasladado a los alcaldes y los responsables de la Junta Vecinal, se calcula que se pueda contar con los terrenos "durante este verano". En este sentido, Aller ha afirmado que en cuanto esto esté solucionado, se podrán poner en marcha las actuaciones programadas para garantizar la seguridad de los usuarios de esta vía.