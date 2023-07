EYSA instala un HUB tecnológico en Valladolid para desarrollar la movilidad inteligente en toda España

VALLADOLID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa española de tecnología en la gestión de la movilidad EYSA ha puesto en marcha un centro tecnológico en el 'Madison Arena' de Valladolid para desarrollar sistemas inteligentes que mejoren y hagan

más eficiente la movilidad urbana e interurbana en todo el territorio español.

De esta manera, la compañía pretende crear un centro de referencia en tecnología aplicada a las nuevos transportes de la mano del Ayuntamiento y de la Junta de Castilla y León.

En la actualidad, este espacio es utilizado por 45 desarrolladores y la compañía espera superar los 50 antes de finalizar el año y todos los empleados cuentan con un perfil técnico. Además, once son mujeres lo que supone casi un 25 por ciento, un porcentaje que está por encima de la media entre las profesiones STEM.

La labor de estos técnicos consiste en desarrollar nuevas funcionalidades para hacer la movilidad más asequible y eficiente por lo que están trabajando en servicios que puedan ayudar al ciudadano a moverse por cualquier ciudad española de manera responsable y comprometida con el medio ambiente.

De igual modo, una parte del equipo investiga nuevos métodos de seguridad, control y pago para los peajes españoles.

Además, la compañía se ha propuesto acercar este HUB tecnológico a la población local para trasladar la necesidad de conseguir una movilidad urbana e interurbana segura y responsable con el medio ambiente, para lo que ha planificado una serie de acciones conjuntas con institutos de Enseñanza Secundaria de Valladolid para fomentar el acceso a este tipo de profesiones desde edades tempranas.

EYSA es un grupo empresarial formado por cino empresas que ofrecen servicios en movilidad urbana (on y off street) e interurbana: EYSA, SCI, Tecsidel, Suits y mowiz TRUCK. Gracias a la experiencia y el know-how de más de cuatro décadas de trayectoria, EYSA proporciona una solución integrada para abordar los requisitos de movilidad a través de la gestión inteligente del tráfico y la seguridad vial, el control de acceso, el estacionamiento regulado, el estacionamiento subterráneo, ITS, peajes inteligentes, paneles informativos en carreteras, radares, cámaras y la gestión de impuestos, tasas y multas.

EYSA tiene presencia en más de 350 ciudades ubicadas en 30 países de los cuatro continentes y una plantilla formada por 2.200 empleados.