La Facultad de Económicas de la UVA cumple medio siglo como "centro puntero" y "fábrica de creación de talento"

(Izq A Der) El Alcalde De Valladolid, Jesús Julio Carnero, Junto Al Rector De La UVA, Antonio Largo, Y La Decana De La Facultad De Ciencias Económicas Y Empresariales, María Del Valle Santos Álvarez - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid (UVA) ha celebrado su 50 aniversario con un emotivo acto conmemorativo en el que se ha puesto de manifiesto la calidad académica de un centro universitario "puntero" que cuenta con cerca de 1.800 estudiantes y que se ha convertido en una "fábrica de creación de talento" para potenciar la industria de la ciudad.

En declaraciones a los medios momentos antes de participar en el acto conmemorativo, el alcalde, Jesús Julio Carnero, que ha estado acompañado por el rector de la UVA, Antonio Largo, y la decana de la facultad, María del Valle Santos Álvarez, ha señalado que esta efeméride constituye un hito de "gran relevancia" en el ámbito universitario, ya que este centro ha sido, desde sus inicios, un centro de referencia en la ciudad.

El primer edil ha expresado el agradecimiento de Valladolid al trabajo realizado por la facultad y la institución universitaria que potencian una ciudad que es un motor económico "fundamental" dentro del noroeste español en el ámbito de industrias como la agroalimentaria o la automoción, entre otras.

Esto se produce en gran medida, ha resaltado, a través de la labor de los universitarios titulados pero también por el trabajo académico de la Universidad de Valladolid.

"En el noroeste español hay un enclave esencial, que es Valladolid, con esos pilares básicos, y en este marco la Facultad de Económicas produce un importante desarrollo e impulso de nuestra sociedad", ha analizado el primer edil.

A este respecto, ha puesto en valor la perdurabilidad de esta institución universitaria en una ciudad "imbuida" en lo económico por la industria de la automoción, que permite que Valladolid sea una sociedad "más próspera".

En este sentido, ha resaltado la necesidad de apostar por la creación, atracción y retención del talento para potenciar estas industrias en la capital del Pisuerga.

CENTRO "PUJANTE"

Por su parte, el máximo responsable de la Universidad de Valladolid ha detallado que durante el acto celebrado este miércoles también se rinde homenaje al personal jubilado, además de los 50 años de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Esto supone un "motivo de alegría" en tanto en cuanto se reconoce a uno de los centros "más pujantes" de la institución universitaria y significa que hay proyectos hacia el futuro. "Estos 50 años de pasado nos dan una base sólida para construir hacia el mañana", ha expresado el rector de la UVA.

Precisamente, ha destacado que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es una "realidad muy positiva" en la que se imparte "muy buena formación" en los distintos grados y másteres que se trabajan en este centro.

"Los egresados están muy bien valorados en el mercado laboral y encuentran trabajo, por lo que estamos muy contentos y orgullosos de nuestros estudiantes", ha reconocido, para después subrayar, además, la calidad de la investigación y la transferencia del conocimiento al entorno académico.

En la misma línea se ha expresado la decana de la facultad, quien ha detallado que en la actualidad cuenta con unos 1.800 alumnos, un "buen dato" para el contexto en el que se mueve el ámbito académico en la actualidad.

También ha hecho especial énfasis en la evolución que ha experimentado el centro universitario desde agosto de 1974 para llegar a ofrecer cuatro grados y numerosos másteres, con una diversificación en contenidos y actividades en los que se hace "muy buen trabajo".