Fallece a los 90 años el pintor y escultor vallisoletano Andrés Coello

VALLADOLID 17 May. (EUROPA PRESS) -

El pintor, escultor y ceramista vallisoletano Andrés Coello ha fallecido este domingo a los 90 años, han informado a Europa Press fuentes cercanas a la familia.

Andrés Coello Alonso nació en Valladolid el 8 de noviembre de 1935 y ha sido un reconocido pintor, muralista, escultor y ceramista además de un estudioso de la cerámica popular.

En 2001 se constituyó la Fundación Andrés Coello, con sede en la calle Duque de Lerma 14, Valladolid, una organización artística para preservar y promover la "extensa" obra del pintor, escultor, ceramista y grabador vallisoletano.