Fallece un corredor al caer por un barranco en el Monte Pajariel, en Ponferrada (León)

LEÓN, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un corredor de 30 años ha fallecido este domingo tras caer de unos 20 metros de altura por un barranco en el Monte Pajariel, en Ponferrada (León), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar sobre las 11.41 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba de la caída y de que el corredor, que no se movía, estaba en una zona inaccesible para vehículos.

El gestor del 112 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl, que ha movilizado a la zona un helicóptero medicalizado, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, uno de ellos enfermero.

Además, desde el 1-1-2 se ha avisado del incidente a la Policía local de Ponferrada, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Ponferrada. Todos ellos han movilizado recursos hasta la zona.

Al llegar al lugar, los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento de la víctima. El grupo de rescate de la Junta de Castilla y León ha recibido autorización para extraer el cuerpo del fallecido de la zona y evacuarlo hasta el hospital de El Bierzo.