'Los Faros del Camino' iluminan 19 monumentos del Camino de Santiago de pueblos palentinos

Acto de presentación de 'Los Faros del Camino' llevado a cabo en 14 pueblos de Palencia. - DIP PALECIA

PALENCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha culminado el proyecto 'Los Faros del Camino', una iniciativa que ha tenido como objetivo realzar la belleza de los principales monumentos del Camino de Santiago en su tramo palentino mediante una iluminación ornamental nocturna "moderna, eficiente y respetuosa" con el entorno, tal y como ha explicado la presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, durante la presentación del proyecto que ha contado con una inversión cercana a los 420.000 euros, a cargo de los fondos europeos NextGenerationEU.

En este sentido, Ángeles Armisén ha destacado que el proyecto ha permitido reducir el consumo energético y la contaminación lumínica gracias a la implantación de luminarias con tecnología LED y sistemas de control mediante relojes astronómicos.

El proyecto nació con la vocación de crear puntos de referencia visual para peregrinos y visitantes y facilitar su orientación desde el anochecer hasta el amanecer. Como elemento distintivo, los campanarios de los monumentos han sido iluminados en tonos ámbar y con una potencia reducida al 36 por ciento, lo quegenera una identidad visual única y reconocible a lo largo del recorrido.

'Los Faros del Camino' está enmarcado el Plan de Sostenibilidad Turística en destino del Camino de Santiago a su paso por la provincia de Palencia, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiada por la Unión Europea.

La intervención se ha llevado a cabo catorce municipios y diecinueve monumentos que corresponden a Itero de la Vega, Boadilla del Camino, Frómista, Población de Campos, Revenga de Campos, Villovieco, Villarmentero de Campos, Villalcázar de Sirga, Carrión de los Condes, Calzadilla de la Cueza, Ledigos, Terradillos de los Templarios, Moratinos y San Nicolás del Real Camino.

Los monumentos con la nueva iluminación son Iglesia de Santiago Apóstol y Rollo de Justicia em Itero de la Vega;Iglesia de Santa María de la Asunción y Rollo de Justicia, en Boadilla del Camino; Iglesia de San Pedro de Frómista; Iglesia de Santa María Magdalena y Ermita de Nuestra Señora del Socorro, de Población de Campos; Iglesia de San Lorenzo, de revenga; Iglesia de la Visitación, de Villovieco; Iglesia de San Martín de Tours, de Villarmentero de Campos; Iglesia de San Martín y Torre de la antigua iglesia de Calzadilla de la Cueza; Iglesia de Santiago Apóstol, de Ledigos; Iglesia de San Pedro Apóstol, de Terradillos; Monasterio de San Zoilo y el de Santa Clara, de Carrión; Iglesia de la Virgen Blanca, de Villacázar; Iglesia de Santo Tomás de Moratinos e Iglesia de San Nicolás, de San Nicolás del Real Camino.

El diseño de la iluminación ha seguido criterios técnicos de eficiencia energética e integración paisajística y así, las fachadas se han iluminado con luz cálida de 3000 K, especialmente adecuada para resaltar la tonalidad de la piedra, mientras que se han aprovechado infraestructuras existentes para minimizar el impacto visual.

Asimismo, los nuevos proyectores, de menor tamaño, se han instalado en ubicaciones estratégicas para evitar interferencias con las vistas principales de los monumentos, garantizando en todo momento el respeto y la integridad del patrimonio.