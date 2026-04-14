Faúndez confía en que el trabajo de las Cortes "fluya" para que CyL se consolide como "referete" en España

VALLADOLID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha manifestado su deseo que de el trabajo de las Cortes, que se han constituido este martes para dar inicio a la XII Legislatura, "fluya" para que Castilla y León "siga creciendo y mejorando" y se consolide como "región referente en toda España".

Así se ha pronunciado Faúndez en declaraciones a Europa Press tras la constitución del nuevo parlamento autonómico que preside el segoviano Francisco Vázquez y que supone que el PP recupere la Presidencia de las Cortes siete años después.

Faúndez se ha referido a las palabras de Francisco Vázquez, quien se ha comprometido a ser "el presidente de todos" y ha tendido su mano a todos los grupos, y ha mostrado su confianza en que las Cortes de Castilla y León "fluyan" y que impere ese talante de diálogo para que Castilla y León siga creciendo y siga mejorando y se consolide como una región referente dentro de toda España".