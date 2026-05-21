Faúndez (PP), investigado en la causa del presunto fraude con las subvenciones de Ultra Sanabria

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el diputado de Deportes, Juan del Canto, durante la comparecencia. - EUROPA PRESS

ZAMORA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha sido citado como investigado en la causa del presunto fraude ligado al cobro de subvenciones por parte de los organizadores de la prueba deportiva Ultra Sanabria. El propio mandatario provincial ha comparecido para anunciar esta noticia y para confirmar que el diputado del Área de Deportes, Juan del Canto, también se encuentra en la misma situación.

Cabe recordar que los organizadores de la Ultra Sanabria se encuentran investigados por un presunto falseo de declaraciones responsables y el cobro de dinero público por actividades que no se llegaron a celebrar. Hace un año, la Diputación decidió retirarle a la empresa la subvención de 2025 y personarse como acusación en la causa contra los promotores.

Ahora, la citación de Faúndez y Del Canto como investigados supone "una sorpresa desagradable" para ambos. "Somos totalmente ajenos, no tenemos dominio del hecho", ha explicado el presidente provincial, que ha subrayado que el asunto tiene que ver con la aprobación de las subvenciones otorgadas al club en el periodo 2023-2025.

En esa línea, el máximo responsable de La Encarnación ha aclarado que su llegada al cargo se produjo a finales de junio de 2023 y que, para entonces, la subvención de ese ejercicio, "aprobada con reparo", ya estaba concedida.

Según los datos que ha aportado Faúndez, eso sucedió en abril de 2023. Poco después, antes de la llegada de Faúndez a la presidencia y de Juan del Canto al área de Deportes, se abonó el anticipo del 100% de la ayuda. En ese momento, como él mismo ha recordado, el presidente de la Diputación formaba parte del equipo de Gobierno, pero como vicepresidente y responsable del área de Medio Ambiente y Obras.

Quienes estaban en los cargos de responsabilidad en ese momento eran Francisco José Requejo, como presidente, y Jesús María Prada como responsable de Deportes. Según fuentes provinciales consultadas por Europa Press, ambos están siendo también investigados. En el caso de Faúndez y Del Canto, los dos eran los dirigentes principales cuando, en 2024, se aprobó una nueva subvención para la Ultra Sanabria, como la anterior, de 180.000 euros. Esta salió adelante con un expediente sin reparos.

SIN DIMISIONES

"Nosotros no hemos participado ni por decisión ni por omisión en ningún acto que pueda considerarse delictivo", ha remarcado Faúndez, que ha incidido en su "profundo respeto a la legalidad".

"Entendemos que no existe el mínimo indicio de irregularidad o delito", ha insistido el mandatario alistano, que ha anunciado que presentarán un recurso para que el juzgado deje sin efecto su declaración como investigados. Esa opción abre una puerta a que el tema quede zanjado en cuestión de pocas semanas. De no ser así, los dos representantes públicos tendrían que declarar en sede judicial el próximo 25 de septiembre.

Mientras, Faúndez ha confirmado que no dimitirá y ha revelado que a las doce y media se reunirá con los portavoces de los grupos políticos para dar explicaciones. "A partir de ahí, seguiremos trabajando con normalidad y honradez", ha zanjado Faúndez.