Feijóo ironiza sobre las críticas a sus propuestas: "Me da igual porque yo estoy aquí para dar debates valientes"

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, clausura el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del PP, a 11 de julio de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). Este Congreso Nacional de NNGG del PP sirve para elegir al candidato Dancausa como - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ironizado este sábado sobre las críticas a sus propuestas en las últimas semanas, como la de perseguir el absentismo laboral fraudulento o la defensa del concebido no nacido: "Me da igual porque yo estoy aquí para dar debates valientes y para dejar un país mejor para los jóvenes", ha zanjado.

"Yo me dedico a esto para mejorar las cosas y no para renunciar a mis responsabilidades ni desde el Gobierno ni desde la oposición", ha explicado Núñez Feijóo que ha recordado que tras ganar las elecciones de 2009 y antes de tomar posesión como presidente de Galicia le hicieron "una huelga preventiva". "Por tanto, que me critiquen ahora es lo razonable, vamos por el buen camino", ha aseverado el dirigente del PP.

Núñez Feijóo ha realizado esta reflexión en un momento de su discurso en el XVI Congreso Nacional de NNGG celebrado en Valladolid que ha centrado en hablar de los jóvenes a los que ha llamado a rebelarse juntos y a cambiar la realidad y el país con el proyecto del PP, al que se ha referido como "el partido de las reformas" que va reformar lo que no funciona en España.

Ha sido en este momento del discurso cuando ha ironizado sobre los días "muy interesantes" que ha vivido tras las críticas a sus opiniones en diversos asuntos, entre ellos "cuestionar que millones de personas puedan obtener la nacionalidad de un día para otro sin las garantías necesarias y por encima de los límites legales que se habían fijado", ha citado.

"Me han criticado por defender una España en la que el absentismo laboral fraudulento no se consienta sino que se persiga ¿sabéis lo que os digo? Que me da igual", ha reiterado el dirigente del PP que ha ironizado también sobre las críticas que ha recibido de "los puristas" por hablar de la ley de nietos, "que no es ni ley, ni habla solo de los nietos".

"¡Como si no se pudiera dudar de las intenciones del sanchismo en unas elecciones! ¿A quién se le ocurre dudar de Sánchez!, ha exclamado también tras lo que ha puesto en duda el espíritu de las primarias del PSOE que ganó el actual secretario general del Partido Socialista.

En su relato de las críticas que ha recibido en los últimos días ha añadido las ayudas a las familias que esperan un bebé que, según ha explicado, dan continuidad a lo que aprobó en 2011 como presidente de Galicia.

"Y me han criticado desde la izquierda y desde algunos sindicatos por pedir que los autónomos y los emprendedores no tengan que pagar de su bolsillo la caradura de unos pocos ni tampoco los trabajadores honrados tengan que cubrir ese vacío. Me da igual, me da igual", se ha reafirmado en su intervención ante los jóvenes del PP en los que ve el ejemplo de una España que no se resigna y como la fuerza del cambio para evitar que haya una generación perdida.

Dicho esto, ha aclarado a los jóvenes que no prometerá una vida fácil pero sí "una vida justa". "No os prometo un país subsidiado, os prometo un país con oportunidades; no os prometo dependencia, me comprometo con la libertad", ha aseverado Núñez Feijóo que anhela un país con jóvenes libres y jóvenes propietarios de su vida y de sus decisiones, "no inquilinos permanentes de la mentira y de la división de aquellos que llevan tanto tiempo fallando".

"No seáis inquilinos de todos ellos", ha pedido el presidente nacional del PP que ha ahondado en el concepto de inquilino para poner foco en el problema del acceso a la vivienda que, según ha lamentado, se ha normalizado cuando "no es normal" y que se ha comprometido a cambiar.

"Yo me rebelo contra esa realidad y os pido que nos rebelemos juntos para que en España se construya más vivienda, para que los jóvenes tengáis más facilidades para acceder a un alquiler razonable y una hipoteca, para que podáis ahorrar, para que tengáis sueldos mejores y para que podáis aspirar a construir el proyecto de vida que queráis", ha defendido.