Felipe II, Semana Santa y enogastronomía, en el expositor del Ayuntamiento y la Diputación de Valladolid en Intur

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez; el diputado y presidente del Patronato de Turismo, Moisés Santana, y el diputado Roberto Migallón, en el expositor de Intur. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El V centenario del nacimiento de Felipe II, la Semana Santa, Pingüinos y la enogastronomía centran la oferta del expositor compartido por el Ayuntamiento y la Diputación de Valladolid en la Feria de Turismo de Interior - Intur, que se celebra hasta el próximo domingo, 15 de noviembre.

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, y el diputado y presidente del Patronato de Turismo, Moisés Santana, han presentado este jueves, 12 de noviembre, el stand conjunto.

Las instituciones reúnen en este expositor, ubicado en el pabellón 1 de la Feria de Valladolid, los recursos de la ciudad y la provincia que "representan muy bien" al territorio en esta cita que supone "uno de los momentos turísticos más importantes del año" por la "afluencia de miles de personas", según ha subrayado Jiménez.

En este contexto, el Ayuntamiento apuesta por reivindicar la enogastronomía, especialmente en este año por la reciente "histórica" victoria de Valladolid en el X Campeonato Mundial y XXII Concurso Nacional de Tapas.

La Navidad también estará presente en el expositor, en el que se reivindicará la iluminación de la ciudad para estas fechas, cuyo encendido tendrá lugar el 26 de noviembre, jueves anterior al Black Friday.

"La traemos a la feria porque la iluminación navideña es un recurso turístico de primer nivel", ha aseverado la edil, para subrayar que, además, este año la capital cuenta con una nueva decoración.

La concentración motera de Pingüinos, celebrará su próxima edición del 13 al 17 de enero, también se dará a conocer al público de Intur, al considerarla el Ayuntamiento un "elemento diferenciador" en la oferta turística y deportiva, mientras la Semana Santa ocupa también un espacio importante en el expositor.

La Semana de Pasión, precisamente, es uno de los recursos compartidos entre la ciudad y la provincia de cara a la promoción en la cita turística, ya que cuentan con Fiestas de Interés Turístico.

Por su parte, diputado y presidente del Patronato de Turismo de la institución provincial ha destacado que el objetivo en esta edición de Intur es "mostrar el legado" de la provincia, el cual se debe "mantener y cuidar".

De este modo, la Diputación otorga protagonismo a la figura de Felipe II con motivo del V Centenario de su nacimiento. El monarca nació el 21 de mayo de 1527, en el Palacio de Pimentel, actual sede de la Diputación. Su legado ha permitido recorrer distintos enclaves vinculados a su vida y a la historia de su época, como Tordesillas, Villagarcía de Campos, La Santa Espina, Simancas, Medina del Campo y Medina de Rioseco.

La institución provincial también ensalzará la riqueza vitivinícola, "emblema" del territorio, de la mano de las Rutas del Vino presentes en la provincia, Ribera del Duero, Rueda, Cigales y Toro.

Además, se pondrá el foco en el patrimonio fortificado a través de la propuesta Castillos de Valladolid, que articula diferentes recorridos para descubrir fortalezas como las de Peñafiel, Fuensaldaña, Íscar, Portillo, La Mota, Trigueros del Valle, Montealegre, Torrelobatón, Simancas, Tiedra, Villafuerte de Esgueva y Encinas de Esgueva.

"La provincia de Valladolid cuenta con un enorme potencial turístico, fruto de la riqueza de su historia, su patrimonio, sus pueblos y su cultura del vino. Queremos que quienes nos visiten descubran un territorio lleno de experiencias, donde cada municipio tiene algo que ofrecer y donde tradición y nuevas propuestas turísticas se dan la mano", ha aseverado Santana.

ACTIVIDADES

En este contexto, el expositor acogerá distintas actividades, como 'Dedicatorias a don Miguel', una propuesta participativa que rendirá homenaje al escritor vallisoletano Miguel Delibes e invitará a los visitantes a expresar su admiración y cariño hacia el autor.

La iniciativa estará protagonizada por Lorenzo, el joven bedel de un instituto de enseñanza media que aparece en varias novelas de Delibes. Convertido en personaje popular con la literatura del escritor, Lorenzo quiere agradecerle a don Miguel todo lo que le ha dado y, para ello, animará al público a dejarle un mensaje personal en un gran panel habilitado en el stand.

La actividad se desarrollará del 13 al 15 de noviembre, con dos pases diarios, a las 13:00 y a las 18:00 horas, y una duración aproximada de 40 minutos por sesión. En total, se celebrarán seis pases durante los tres días de feria.

Asimismo, en el expositor se desarrollarán presentaciones de destinos, degustaciones de vinos y productos locales, talleres y propuestas culturales.

En concreto, el viernes 13 de noviembre, de 18:00 a 19:00 horas, tendrán protagonismo las Rutas del Vino, con una presentación y degustación, en una jornada que también incluirá propuestas como la presentación turística de San Román de Hornija y la Fiesta de la Virgen de los Pegotes de Nava del Rey.

El sábado 14, las Rutas del Vino volverán a protagonizar una presentación y degustación de 12:00 a 13:00 horas, y la programación continuará con propuestas como el taller de cajas nido de Valle de los 6 Sentidos, el taller Zoo La Era de las Aves y la presentación y degustación de Bodegas Viñas del Jaro.

El domingo 15, el público podrá disfrutar de los bailes renacentistas de Mojados, nuevas actividades del taller Zoo La Era de las Aves, presentaciones y degustaciones de las bodegas Traslanzas y Matarromera, asi como otro taller de cajas nido de Valle de los 6 Sentidos y la actuación del grupo de coros y danzas Castiella, de Cabezón de Pisuerga.