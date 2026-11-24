Archivo - Un grupo de mujeres con pancartas durante una manifestación contra las violencias machistas. - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Marchas organizadas por asociaciones de mujeres y colectivos feministas teñirán este miércoles, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las calles de todas Castilla y León de morado para rechazar la violencia de género y el negacionismo en esta materia.

Las nueve provincias de la Comunidad acogerán protestas, como Ávila, donde el Movimiento Feminista ha convocado una manifestación en la capital bajo el lema 'No hay murallas para el feminismo' con inicio a las 18.00 horas en el jardín de San Roque y final en la plaza del Mercado Chico, donde tendrá lugar la lectura del manifiesto.

La entidad convocante considera "imperativo alzar la voz" para exigir una "implicación real" frente a la violencia de género en un contexto de "negacionismo" y "ofensiva ideológica reaccionaria" por parte de las "derechas", que, de cara a las elecciones del 29 de noviembre, "anuncian medidas como el cuestionamiento al aborto o la supresión del Ministerio de Igualdad", tal y como ha advertido el Movimiento Feminista de Ávila en un comunicado.

La ciudad de Burgos también albergará una marcha promovida por la Coordinadora Feminista, a las 20.00 horas desde la plaza del Cid y final en la plaza Mayor, donde se leerá un manifiesto bajo el lema 'Ante el machismo y el fascismo, más feminismo'.

En León, la Plataforma contra la violencia Machista ha convocado una protesta a las 19.00 horas en la plaza de Guzmán el Bueno, para continuar por la calle Ordoño II, plaza de Santo Domingo, avenida de Independencia y, finalmente, plaza de San Marcelo, con la lectura del manifiesto.

En la provincia leonesa, también se ha llamado a la población berciana a participar en una concentración en la plaza Lazúrtegui de Ponferrada bajo el lema 'Contra el negacionismo, por la vida de las mujeres'.

Igualmente, Palencia también se movilizará este 25 de noviembre en una convocatoria de la Plataforma por los Derechos de las Mujeres, con partida a las 20.00 horas desde el Monumento a la Mujer ubicado en la calle Mayor. Como sucede en la gran mayoría de las provincias de Castilla y León, protestarán frente al negacionismo. "Ante negacionistas, defensa feminista, ni un paso atrás' es el tema elegido.

El Movimiento Feminista de Salamanca también movilizará a la ciudadanía salmantina en una cita a las 19.00 horas en la plaza de la Concordia, para discurrir por la avenida María Auxiliadora y continuar por la calle Toro hasta la plaza Mayor.

'Pase lo que pase, ni un paso atrás' es el lema de esta protesta en la que defenderá que los derechos de las mujeres "no dependan de quién gobierne, que los recursos llegue a tiempo y políticas y justicia feministas".

Asimismo, Segovia saldrá a la calle este 25 de noviembre con una marcha que comenzará a las 19.00 horas en la avenida del Acueducto para realizar un recorrido hasta la plaza de San Martín, convocada por el colectivo Segovia Feminista.

En Soria, los actos centrales los organiza el Consejo Municipal de la Mujer que organiza a las 20.00 horas la manifestación que partirá de la plaza Mayor y acabará en la plaza de las Mujeres, donde la asociación Antígona hará un homenaje a las mujeres asesinadas.

En Valladolid, la Coordinadora de Mujeres ha llamado a un 25 de noviembre "más amplio y fuerte" para clamar contra el "negacionismo" y el "retroceso" en derechos de las mujeres, que defiende como "no negociables" de cara a las comicios generales y los futuros pactos. La protesta arrancará a las 20.00 horas en la plaza Fuente Dorada de Valladolid, para recorrer el centro de la ciudad hasta concluir en la plaza de Portugalete con la lectura del manifiesto.

Esta será la protesta mayoritaria de la capital vallisoletana, donde se celebrará otra convocada por el Foro Feminista a la misma hora y en el mismo lugar, con el lema 'Que el negacionismo de la violencia machista no te cale'.

Zamora, por su parte, también contará con una protesta impulsada por la Coordinadora Feminista a las 20.30 horas desde la plaza Mayor bajo el lema 'No estás sola'. La convocatoria pretende rendir homenaje a las mujeres víctimas de la violencia machista y reclama la implicación de toda la sociedad para combatirla.