Fenacore pide invertir casi 1.000 millones para modernizar los regadíos y mejorar infraestructuras en Castilla y León. - FENACORE

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha pedido al Gobierno una inversión de casi 1.000 millones de euros para el periodo 2028-2033 en Castilla y León, de los que 800 millones se destinarían a la modernización del regadío y otros 150 millones a la mejora de infraestructuras hidráulicas y redes de distribución.

El objetivo es el de garantizar la viabilidad económica y social del sector y elevar la superficie regada autonómica del 13 por ciento actual al 22 por ciento de la media nacional.

Así lo ha acordado la Junta Directiva de la organización tras la reunión que ha celebrado este miércoles en Valladolid, en colaboración con la Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero (Ferduero), donde también ha exigido que los nuevos usos industriales del agua, especialmente los vinculados a energías renovables y centros de datos, no comprometan las dotaciones agrarias consolidadas.

Asimismo, los regantes han reclamado la revisión del vigente Convenio de Albufeira con Portugal para adaptar los compromisos a las nuevas condiciones hidrológicas derivadas del cambio climático, teniendo en cuenta la disponibilidad real del recurso y evitando reducciones desproporcionadas en las garantías actuales, al tiempo que han priorizado el aumento de la capacidad de regulación en los sistemas con mayores déficits.

En relación con la provincia de Valladolid, Fenacore ha solicitado acelerar las actuaciones de La Cueza 1 y La Cueza 2 en los sistemas Cea-Carrión, construir balsas laterales en el río Cea para aprovechar las aportaciones invernales en el sistema Esla-Valderaduey y estudiar la presa de Lastras de Cuéllar (Segovia) para aliviar la presión sobre Tierra de Pinares y el acuífero de Medina, además de impulsar las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS).

Por último, la federación ha presentado las propuestas trasladadas a los partidos políticos de cara a las elecciones del próximo domingo, entre las que destaca la firma de un Pacto de Estado del Agua que saque la gestión hídrica de la confrontación política y establezca compromisos estables a largo plazo para reducir la incertidumbre y planificar inversiones.