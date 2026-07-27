La feria internacional FINE celebrará su octava edición en marzo de 2027 en la Feria de Valladolid

Cartel de la Feria del Vino de Valladolid - FINE

VALLADOLID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La feria internacional de enoturismo FINE celebrará su octava edición los días 10 y 11 de marzo de 2027 en Valladolid, una cita que "se ha consolidado como un encuentro de referencia para los profesionales del turismo del vino", entre los que se encuentran bodegas, territorios, hoteles, touroperadores y agencias de viajes especializadas de Europa, América y Asia.

En esta nueva entrega, el certamen se estructurará de nuevo como una plataforma de negocio mediante un mercado de contratación en el que se han previsto más de 2.000 entrevistas concertadas entre la oferta y la demanda.

La programación se completará con escenarios de trabajo como conferencias y mesas redondas a cargo de expertos, viajes de familiarización a distintos territorios y un área de exposición.

Asimismo, el turismo del vino sumará de nuevo el oleturismo como aliado en su oferta, dos vertientes en las que España cuenta con un papel relevante como destino internacional. La combinación de ambas propuestas, de carácter complementario, permitirá incrementar el abanico de la oferta para captar a nuevos viajeros y mercados.

FINE reúne cada año a cerca de 140 expositores del sur de Europa procedentes de territorios como Ribera del Duero, Rioja, Galicia, Navarra, Madeira, Azores, Alentejo, Douro, Canarias, Aragón o Italia.

Desde su inicio en la Feria de Valladolid en 2021, la cita ha expandido su modelo a Italia mediante un acuerdo de colaboración con Riva del Garda Fierecongressi, entidad que acogerá la segunda edición de FINE Italy el próximo mes de octubre.