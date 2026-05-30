La Feria del Libro de Valladolid cruza literatura e historia para explorar el diálogo cultural de España en América

VALLADOLID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La 59 Feria del Libro de Valladolid ha desplegado este sábado 'la huella de la cultura española en América', uno de los grandes ejes intelectuales de su programación, con el objetivo de cruzar literatura e historia para explorar el diálogo cultura de España en América.

Lo ha hecho con dos actos consecutivos que, desde registros distintos pero complementarios, han cruzado pasado y presente, España y América, literatura e historia.

La mesa redonda 'Primeras aproximaciones' ha sido la primera cita del ciclo dedicado a las relaciones culturales entre las dos orillas del Atlántico.

El acto ha reunido a dos voces de referencia de las letras hispanoamericanas contemporáneas: el escritor venezolano Juan Carlos Chirinos y la catedrática española Francisca Noguerol, bajo la moderación del editor chileno Pedro Pablo Guerrero.

Ambos han coincidido en que más que hablar de "huella", hay que hablar "del diálogo tan beneficioso que se ha establecido de un lado y del otro".

Noguerol, catedrática de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Salamanca y una de las grandes especialistas españolas en literatura latinoamericana contemporánea, ha subrayado el carácter "heterogéneo" y "transcultural" de la literatura en español, marcada por siglos de intercambios, viajes e influencias mutuas.

Chirinos, escritor e investigador literario, formado entre Caracas y Salamanca, también ha reivindicado la literatura hispanoamericana como un espacio cultural construido desde el mestizaje, el viaje y la circulación constante de influencias entre América y España.

UNA CRÓNICA FUNDACIONAL, EN EDICIÓN RENOVADA

La segunda cita de la mañana ha llevado esa reflexión al terreno de las fuentes históricas, con la presentación de la nueva edición crítica de la Historia del Nuevo Mundo, de Bernabé Cobo, una de las grandes crónicas del siglo XVII sobre el continente americano y, en particular, sobre el mundo incaico.

El acto ha contado con la participación del historiador, antropólogo e investigador del CSIC, Fermín del Pino-Díaz, responsable de la edición, con una larga trayectoria de investigación sobre el Perú y las crónicas americanas, y del escritor y gestor cultural peruano Alonso Ruiz Rosas, agregado cultural del Perú en España, encargado de presentar el encuentro en el Círculo de Recreo.

Durante su intervención, Del Pino-Díaz ha explicado que esta nueva edición nace a petición de la Universidad Católica de Lima y responde al objetivo de construir una versión crítica y ampliada de toda la obra de Bernabé Cobo a partir de los manuscritos conservados.