La Feria Tándem de Empleo reúne a 30 empresas y estima una presencia de 4.000 visitantes en busca de ofertas laborales

Las representantes de las instituciones orghanizadoras de Tándem 2026. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de la Feria Tándem de Empleo y Empresa de Segovia y Provincia reunirá a 30 empresas locales que esperan ofrecer sus oportunidades laborales a unas 4.000 personas que visitarán la feria en busca de puestos de trabajo en la provincia.

La feria se celebrará el 7 de octubre en el ágora del edificio María Zambrano de la Universidad de Valladolid (UVA) en Segovia. En su organización participan la UVA, Junta, Diputación, Ayuntamiento de Segovia, FES y Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE).

La vicerrectora del campus de la UVa en Segovia, Carmen Garrido, ha destacado que más de 2.500 estudiantes universitarios encuentran en Tándem "una ventana directa al mercado laboral, especialmente quienes cursan los últimos años de sus titulaciones". Garrido ha subrayado que la universidad "va más allá de formar titulados, ya que también impulsa el talento emprendedor y su conexión con el tejido productivo de la provincia".

La delegada territorial de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, ha valorado "el papel de la Formación Profesional, una modalidad que ha sido elegida este curso por 2.914 jóvenes en la provincia.

Alonso ha recordado que el año pasado 300 estudiantes de segundo de Bachillerato y de FP participaron en las mesas redondas de la feria, y ha repasado el balance de políticas de empleo del Ecyl (organismo autónomo de búsqueda de empleo) en 2025: 48 cursos de formación en los que han participado 580 alumnos, que han logrado un certificado de profesionalidad; 300.000 euros en subvenciones que han permitido la contratación de 39 trabajadores, y más de 400 desempleados contratados por entidades locales gracias a 4,8 millones en ayudas de la Junta.

A ello se suman 14 programas mixtos de formación y empleo en distintos municipios, dotados con 1,6 millones, en los que participan 95 alumnos-trabajadores.

La vicepresidenta de la Diputación de Segovia, Magdalena Rodríguez, ha recordado cómo, además de estudiantes de centros de la capital, acudirán a la feria estudiantes de institutos de varios municipios de la provincia, que conocerán "de primera mano" la oferta laboral existente, de forma similar al pasado año, que tuvo "una participación que los 300 alumnos".

Rodríguez ha indicado que la provincia "cuenta este curso con más de 3.000 estudiantes de Formación Profesional, de los que nueve de cada diez logran empleo al terminar sus estudios", y que "en el 80 por ciento de los casos fijan su residencia en la provincia". La responsable provincial ha reconocido, además, que este año ha sido necesario "ampliar el número de empresas participantes ante el aumento de la demanda".

Por parte del Ayuntamiento de Segovia, la concejala de Comercio, Berta Migueláñez, ha destacado la importancia de la feria como "espacio de conexión entre empresas y profesionales" y como "herramienta para la atracción y retención de talento en la ciudad".

La edil ha valorado el décimo aniversario de Tándem como un ejemplo de colaboración entre administraciones públicas y sector privado, y ha repasado las iniciativas municipales de apoyo al emprendimiento: subvenciones para emprendedores, talleres dirigidos a actividades artesanales, despachos para profesionales y una plataforma de formación 'online' que se pondrá en marcha próximamente.

Migueláñez ha señalado que el Ayuntamiento es Agencia de Colocación desde 2016, un servicio gratuito tanto para empresas como para personas en búsqueda de empleo, y ha confirmado que la institución aporta 5.000 euros a la organización del certamen.

La gerente de AJE, Diana García, ha trasladado el mensaje de la entidad organizadora bajo el lema 'Talento que conecta, empresas que inspiran', con el que ha animado a los jóvenes segovianos a desarrollar su carrera profesional sin necesidad de salir de la provincia.

Por último, la secretaria de la Federación Empresarial Segoviana, Beatriz Escudero, ha disculpado la ausencia del presidente de la entidad, Andrés Ortega, por motivos personales, y ha subrayado que la décima edición simboliza "una década de generación de oportunidades", con más de 4.000 asistentes el año pasado y más de 30 empresas confirmadas para esta convocatoria.

Escudero ha avanzado que la jornada se desarrollará con talleres de elaboración de currículums y preparación de entrevistas, una mesa de empresarios y un reconocimiento a las dos firmas privadas que han participado en las diez ediciones del certamen.