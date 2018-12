Fernández Mañueco anuncia que deja la Alcaldía de Salamanca

Publicado 05/12/2018 13:56:35 CET

SALAMANCA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que deja su cargo de alcalde de Salamanca y su acta de concejal para centrarse a partir de ahora en su condición de candidato del PP a la Presidencia de la Junta.

Fernández Mañueco ha señalado que es una decisión "muy difícil" pero que tenía el compromiso de que lo haría cuando fuera "incompatible" afrontar sus nuevas responsabilidades como candidato con la tarea de regidor municipal.

Según sus palabras durante el pleno de este miércoles, ha sido una decisión "reflexionada" y "siempre pensando en los salmantinos", y que ahora la ha tomado "con humildad" y "con el orgullo del trabajo realizado".

El todavía regidor municipal ha explicado que la decisión ya tomada se hará "efectiva" el 12 de diciembre, una vez cumpla con los "compromisos de agenda institucional ya adquiridos" en el Ayuntamiento de Salamanca.

En su intervención, ha pedido a los grupos políticos que ,"en los meses que quedan" hasta las próximas elecciones municipales y autonómicas, "actúen siempre teniendo claro que lo importante son las personas de Salamanca" y que trabajen "pensando en ellas y no en estrategias políticas".

"Me he quedado sin aliento, y ahora lo voy a dar todo por mi comunidad autónoma, me voy a quedar sin resuello", ha añadido en unas palabras en las que ha insistido en su "vocación de servicio público".

"No hay mayor honor para un salmantino que ser elegido alcalde de Salamanca", ha apuntado en una intervención en la que ha terminado dando las gracias a su familia, compañeros de grupo municipal, al resto de la corporación, medios de comunicación, instituciones, organizaciones sociales y a los ciudadanos de la urbe de la que ha sido alcalde desde 2011.