Fernández de Mesa, sobre Ferrovial: "Me preocupa más la imagen en el exterior ante otras empresas que estudian venir"

Afea la actitud de Sánchez, le pide ser más respetuoso y le aconseja reflexionar sobre el por qué de la marcha de dicha empresa

VALLADOLID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos y segundo en la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno que reflexione sobre el por qué de la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos y ha afeado las amenazas realizadas contra dicha mercantil, sobre todo por la imagen que España está dando al exterior.

En el marco del Foro Económico del Norte de Castilla, protagonizado por Fernández de Mesa bajo el título de 'La situación económica. Una perspectiva desde la empresa', el vicepresidente de ambas instituciones, en declaraciones recogidas por Europa Press, se ha mostrado crítico con la postura de Sánchez tras el cambio de sede social de Ferrovial a Países Bajos.

"El presidente del Gobierno no puede insultar a nadie, hay que ser respetuoso. El Gobierno debe reflexionar sobre los motivos de ese traslado. Lo que más me preocupa no es la gente que se va sino la que no entra, me preocupa la imagen que estamos dando a otras empresas que están barajando entrar y que no lo hagan ante ese lenguaje agresivo y de represalia contra Ferrovial, pues es algo que no conduce a ningún sitio y, además, no es inteligente", ha apuntado de forma contundente Fernández de Mesa.

Y es que, a juicio del conferenciante, en ese traslado de sede subyacen los grandes problemas que afrontan en nuestro país los empresarios y que convierten a éstos en auténticos "héroes" por levantar la persiana de sus negocios cada día, en clara referencia a la presión fiscal que soportan, muy por encima de la media europea.

"¿Qué empresa multinacional va a venir a España con una fiscalidad 20 puntos por encima que en el resto de países europeos?", se pregunta Fernández de Mesa.

"El precio de las materias primas se incrementó en más del 40 por ciento en 2021 y lo que cuesta un trabajador por unidad de producto se ha incrementado en un 8,4 por ciento debido al incremento de los costes laborales", ha advertido el vicepresidente de CEOE y del Instituto de Estudios Económicos, que también ha achacado a esta situación el hecho de que haya aumentado en un 22 por ciento el número de empresas en España en concurso de acreedores.

INFLACIÓN Y DÉFICIT PÚBLICO, EL GRAN LASTRE

En su análisis sobre nuestra situación económica, Fernández de Mesa destaca que España es un país "competitivo" por su superávit exterior, al ser más exportador que importador, y ante la buena marcha de sus sectores industrial, de servicios y turístico, así como por su buena dotación en infraestructuras físicas y digitales, si bien ha advertido de que es preciso "no arrojar las campanas al vuelo" y "corregir" sus principales problemas, que no son otros que inflación y el déficit público, "un gasto improductivo que se acerca a cifras históricas de entre 50.000 y 60.000 millones de euros. Hay mucho que hacer en materia de gasto".

En este sentido, el vicepresidente de CEOE y del Instituto de Estudios Económicos indica que "el gran reto de España es con qué inteligencia somos capaces de corregir ese déficit público, el desequilibrio fiscal, y ello exige medidas serias y no medidas populistas como destopando las cotizaciones a la Seguridad Social o la subida de impuestos a las grandes fortunas o la banca".

En su alocución, Fernández de Mesa ha pedido al Gobierno evitar la "demonización" de los empresarios y ha defendido que las empresas españolas han hecho un gran esfuerzo para mantener el empleo, como demuestran los más de 20 millones de puestos de trabajo actualmente existentes, al tiempo que ha mostrado su total discrepancia con determinadas voces de algún ministerio que aseguran que a los empresarios les está yendo bien con este Gobierno.

"Decir eso es una ironía. España es el único país donde los empresarios no han recuperado márgenes empresariales prepandemia. No es cierto que se les esté tratando con cariño, sino todo lo contrario", ha sentenciado.