Fernando Oyagüez en 'El comensal': "No tengo duda de que es el papel más relevante de mi carrera"

Define como "única" la oportunidad brindada por González-Sinde y reconoce que creció "con el sueño" de verse en la gran pantalla

VALLADOLID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actor vallisoletano Fernando Oyagüez, quien interpreta a un joven Fernando Arriaga en 'El comensal', la nueva película de Ángeles González-Sinde que se estrenó en cines el pasado 27 de mayo, reconoce que se trata del papel "más relevante" que ha hecho hasta la fecha.

"No tengo ninguna duda de que es el papel más relevante de mi carrera", subraya Oyagüez, quien ha definido como "única" la oportunidad que le ha brindado la cineasta madrileña para participar en esta película basada en la novela de Gabriela Ybarra en la que recupera sus vivencias y las de su familia, así como su relación con la amenaza terrorista de ETA.

"Todos los papeles son diferentes, me siento muy en paz conmigo mismo y con la trayectoria que llevo, cada actor y cada persona lleva su propio camino y son inexactos, pero lo que sí sé es que la oportunidad que me ha dado Ángeles González-Sinde es única", ha señalado Oyagüez en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno de esta cinta.

Tras varias apariciones en teatro y televisión, Oyagüez subraya que aparecer por primera vez en una película en la gran pantalla es la culminación de una aspiración que lo ha acompañado desde la infancia. "Yo crecí con el sueño, yendo al cine, de verme en la gran pantalla, de poder estar yo ahí. Estoy encantado de trabajar en series y que estén en diferentes plataformas, pero la sensación de trabajar en una película tan especial como ésta y luego poder verlo en la gran pantalla es gratificante al cien por cien, es una maravilla", ha subrayado el vallisoletano, quien comparte personaje con el actor Ginés García Millán, éste último ya en la madurez del mismo.

Oyagüez y García Millán han intercambiado, como reconoce el joven intérprete, muchas opiniones a la hora de perfilar cada uno su parte del personaje y buscar "un punto en común", un trabajo en el que han contado con el apoyo de González-Sinde, con quien Oyagüez sintió "una conexión total desde el casting". "Desde el minuto uno me mostró toda la confianza, me reconducía donde ella quería, la clave era sentirme a gusto", enfatiza el actor, a pesar de cierto "vértigo" que sintió al principio.

"MUY ACOGIDO" POR GARCÍA MILLÁN

Asimismo, explica que se sintió "muy acogido" por García Millán, al que vincula una importante relación con Valladolid, pues pese a ser natural de Puerto Lumbreras (Murcia), jugó como portero en las categorías inferiores y el equipo filial del Real Valladolid.

Como ejemplo de esta sincronización, el joven actor explica que en visionados posteriores al rodaje, ambos observaron en el otro gestos que cada uno había aportado al personaje sin haberse puesto previamente de acuerdo. "Alguna vez hasta quedábamos para cenar todos y acudíamos los dos vestidos del mismo color", señala con humor Oyagüez, quien admite el "cachondeo" que eso generaba en el equipo de 'El comensal'.

Fernando Oyagüez y Ginés García Millán dan vida en dos momentos distintos de su vida a Fernando Arriaga, personaje ficticio inspirado en Enrique Ybarra, padre de la novelista e hijo del empresario y exalcalde de Bilbao secuestrado y asesinado por ETA en 1977 Javier Ybarra Bergé.

Sin embargo, el vallisoletano recalca que "no se trata de una imitación", sino de crear un personaje con entidad propia, aunque basado en uno real, de ahí la importancia de dotarle incluso de un nombre distinto al real, subraya.

Mientras García Millán representa a un Fernando Arriaga en la madurez que ha de enfrentarse a la enfermedad de su esposa --papel que interpreta Adriana Ozoroes-- y las preguntas de su hija (Susana Abaitua) sobre el pasado, a Oyagüez corresponde desempeñar el rol de Arriaga en los duros momentos del secuestro de su padre y la angustia de la familia para tratar de reunir el disparatado rescate de mil millones de pesetas que solicita la banda terrorista, así como los años posteriores, en los que ya casado y con una niña pequeña --Icíar, álter ego de la autora de 'El comensal'--, se ve en la tesitura de abandonar el País Vasco y trasladarse a Madrid para huir de la amenaza etarra.

Un papel que, subraya Fernando Oyagüez, abordó "desde el respeto", pero también "con mucha motivación" y "con muchas ganas" de hacer un personaje que le permitiera "devolver ese respeto en forma de un buen trabajo".

Para ello, desde que le plantearon el papel realizó, explica, un trabajo de documentación a partir de la propia novela de Gabriela Ybarra en el que se sirvió también de "maravillas" como el archivo de Radio Televisión Española (RTVE).

DISFRUTADO "MUCHO"

"Es una de las partes del trabajo de actor que más disfruto, la investigación y documentación", reconoce Oyagüez, quien subraya que, a pesar de los "conflictos muy fuertes" que acompañan a su personaje, ha sido un papel que ha disfrutado "mucho" interpretando.

Sin pretender que suene "frívolo", el actor defiende su trabajo como "un juego" al que se juega "muy, muy en serio", pero en el que "cuando se acaba, se para ahí" y se ha de desconectar tras jornadas "muy largas y muy intensas" de rodaje, con escenas, en el caso de 'El comensal', de una profunda carga emocional.

En particular, apunta que su personaje transmite "mucho sentimiento" a pesar de ser "de pocas palabras", por lo que su actuación no cuenta con muchos diálogos, pero sí con una importante labor interpretativa. "Lo he disfrutado al cien por cien", ha recalcado.

También ha destacado las facilidades y disposición de la propia Gabriela Ybarra en esta adaptación cinematográfica de su novela y ha subrayado la "buena acogida" que ha tenido la película desde su preestreno el pasado 23 de mayo y su posterior estreno en salas el día 27.

Vallisoletano formado, entre otros centros, en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (ESADCyL), reconoce la "enorme cantera" actoral con que cuenta su provincia natal, con nombres contemporáneos entre los que cita a Alberto Velasco o Alfredo Noval, junto a célebres figuras de la ciudad del Pisuerga como Concha Velasco.

A estos suma otros que, sin tanta relevancia en los medios, trabajan en diversos ámbitos interpretativos, especialmente en los escenarios de la capital de España, con notable éxito. "Muchas veces parece que sólo tienen eco aquellos actores que están haciendo cine y televisión, pero hay muchos actores de Valladolid que tienen que moverse, que tienen emigrar para trabajar porque la industria en Castilla y León brilla por su ausencia, pero los tienes aquí en Madrid haciendo teatro", defiende también Oyagüez, quien ya se diera a conocer en 2017 con su participación en la serie 'Reinas', en la que dio vida a Juan de Austria.