El festival Pucela Fantástica, del 4 al 11 de julio, dedicará su tercera edición a 'Chicho' Ibáñez Serrador

Cartel de la tercera edición de Pucela Fantástica (PUFA). - PUFA

VALLADOLID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Valladolid, Pucela Fantástica (PUFA), dedicará su tercera edición, que se celebrará del 4 al 11 de julio, a la figura del cineasta Narciso, 'Chicho', Ibáñez Serrador.

Según han avanzado fuentes de la organización en un comunicado recogido por Europa Press, el festival rendirá homenaje al creador nacido en Uruguay con la concesión de un Premio de Honor póstumo, que será recogido en Valladolid por su hijo y también cineasta Alejandro Ibáñez Nauta.

La tercera edición de PUFA, que se celebrará del 4 al 11 de julio de 2026, toma como eje el legado de Ibáñez Serrador, cuya influencia se considera que "sigue viva tanto en el cine como en la televisión".

Se aprovecha para ello el 50 aniversario de '¿Quién puede matar a un niño?' (1976), considerada "una de las obras clave del fantástico español", y que tendrá una proyección especial, acompañada de nuevas actividades en torno a su figura que se anunciarán próximamente.

La trayectoria de 'Chicho' Ibáñez Serrador resulta, como han recalcado fuentes de la organización, "imprescindible para entender la evolución del fantástico en España".

"Director, guionista, productor y creador televisivo, desarrolló una carrera profundamente influyente tanto en cine como en televisión, donde revolucionó el lenguaje del medio desde su llegada a Televisión Española en los años sesenta. Fue responsable de formatos que marcaron a varias generaciones, como 'Historias para no dormir', pionera del terror televisivo, o 'Un, dos, tres...responda otra vez', uno de los programas más emblemáticos de la historia de la televisión en nuestro país", han detallado las mismas fuentes.

En paralelo, firmó dos largometrajes como 'La residencia' (1969) y '¿Quién puede matar a un niño?' (1976), que consideran que "lo consagraron como uno de los grandes nombres del cine fantástico europeo".

A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Televisión y el Goya de Honor, en reconocimiento a una obra que abrió camino a generaciones posteriores y dejó una huella decisiva en el imaginario audiovisual español.

El universo de 'Chicho' inspira también el cartel oficial de esta edición, diseñado nuevamente por Miguel Martín, que incorpora un guiño visual a su imaginario, con "las siluetas de los niños protagonistas de la película ¿Quién puede matar a un niño? tras el marco de una puerta, evocando la atmósfera inquietante de Historias para no dormir".

La imagen, han precisado desde la organización, vuelve a establecer un diálogo entre el género fantástico y la ciudad al integrarse con un espacio emblemático de Valladolid como el Pasaje Gutiérrez.

PREMIO DE HONOR A PACO PLAZA

En consonancia con este homenaje, PUFA reconocerá también la trayectoria del cineasta Paco Plaza, uno de los nombres considerados "esenciales del fantástico contemporáneo" en España y "heredero confeso del legado de Ibáñez Serrador". El director valenciano recibirá el Premio de Honor en la gala de inauguración del festival.

Autor de títulos como '[*REC]', codirigida junto a Jaume Balagueró, 'Verónica' (2017), 'La abuela' (2021) o 'Hermana muerte' (2023), Plaza ha construido una filmografía que, detalla la organización, "dialoga directamente con las claves del terror clásico y moderno". Además de recoger el galardón, participará en un encuentro con el público en torno a La abuela, que se proyectará en Valladolid en una sesión especial abierta al público y que servirá como pistoletazo de salida de esta nueva edición.

La relación de Paco Plaza con el universo de Ibáñez Serrador, han explicado, "no es solo referencial, sino también directa. El cineasta formó parte del proyecto 'Películas para no dormir', impulsado y coordinado por el propio Chicho en los años 2000 como actualización del espíritu de su serie. Plaza dirigió 'Cuento de Navidad' (2005), uno de los seis títulos que integraban la colección.

Años después, Plaza regresó a ese imaginario como uno de los responsables de la nueva versión de 'Historias para no dormir', producida en 2021, en la que firmó el episodio 'Freddy'.

*MÁS DE 600 PROPUESTAS DE 53 PAÍSES

PUFA pondrá fin el 30 de abril el plazo de recepción de propuestas para su tercera edición, tras el éxito de participación en años anteriores, en los que se superaron sucesivamente las cifras de inscripción internacional.

Para esta edición, el festival ha recibido cerca de 400 cortometrajes y más de 200 largometrajes procedentes de 53 países, entre ellos España (237), Estados Unidos (62), Francia (25), Argentina (22) y Brasil (21). De esta forma, PUFA consolida su apuesta por un cine de género independiente, arriesgado y diverso.

Los codirectores del festival, Daniel Farriol y David Pérez, subrayan el buen momento que atraviesa el certamen en su tercera edición. "Estamos muy satisfechos con el crecimiento del festival a nivel internacional y con que las distribuidoras nos tengan en su radar y piensen en nosotros para presentar sus películas en España", ha señalado Farriol.

Por su parte, Pérez destaca que "esta tercera edición es una prueba fehaciente de la afición por el cine fantástico y de terror que existe en Valladolid y en toda la Comunidad", y ha añadido que el festival "se consolida como un proyecto nacido hace apenas dos años gracias al apoyo del público y de las distribuidoras, que apuestan por presentar sus títulos en el marco de PUFA".