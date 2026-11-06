El Festival Urogallo fusiona poesía, música y escena en León con una nueva convocatoria los días 14 y 15 de noviembre

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, y Manuel Alonso Ortega, representante de la Asociación MAL, en el Consistorio de San Marcelo. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Urogallo de Poesía Expandida regresa a la programación cultural de la ciudad de León los días 14 y 15 de noviembre, con nuevas propuestas que fusionan la poesía, la música y la puesta en escena.

Este certamen cultural, que ya cumple once ediciones consecutivas, se presenta como un mosaico ecléctico que orbita alrededor de la poesía y aproxima esta disciplina a la música, a la poesía escénica y a la interpretación con la idea de expandir el texto poético para catapultarlo al escenario.

El Festival Urogallo de Poesía Expandida está patrocinado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, está comisariado por la Asociación MAL y cuenta con la colaboración, como en ediciones anteriores, del área de Actividades Culturales de la Universidad de León (ULE) y de la Feria de Editores Emergentes (FEE). La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, ha recibido Manuel Alonso Ortega, representante de la Asociación MAL, para ultimar los detalles de esta nueva convocatoria que tendrá como sedes el Palacio del Conde Luna y el Teatro El Albéitar, y cuyas actividades son gratuitas hasta completar aforo.

La imagen gráfica del Festival Urogallo corre a cargo, como en ediciones anteriores, del artista plástico Eduardo Fandiño, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

PROGRAMACIÓN

El Festival arrancará el sábado 14 de noviembre a las 12.30 horas en el Palacio del Conde Luna con un espectáculo de arte nativo, en el que la banda ExMáquina, creada por la empresa leonesa Producciones Infames, pondrá música a los poemas de la poeta también leonesa emigrada a Francia Silvia Abad Montoliú con el espectáculo que lleva por título 'Esta puerta no estaba aquí antes'.

Este certamen de poesía expandida continuará con un programa doble a partir de las 20.30 horas en el Teatro del Albéitar, con la visita del asturiano Ciudadano Tinta, que presentará su nuevo espectáculo de 'spoken word' y disco homónimo 'Palabra de Funk', en el que el groove se entremezcla con textos ácidos, realistas e hilarantes.

A continuación la compañía Dos Hermanas (Gustavo Jiménez y Sofía Díez Gotor), presentarán el espectáculo de poesía y música 'Antes de que aparezca'. Este dúo zaragozano entremezcla la música del piano, las máquinas y la voz para crear un cóctel sugerente que atrapa desde los primeros compases.

El Festival Urogallo finalizará el domingo día 15 de noviembre a las 19.30 horas en el Teatro del Albéitar con la visita del trío palentino El Naán, que presentará su último espectáculo y trabajo discográfico, de poesía y música 'Versos del Páramo Negro'. Esta propuesta trenza los sonidos ancestrales siguiendo la pista a las músicas y al folclore tradicionales.