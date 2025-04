Este es el programa de San Pedro Regalado en Valladolid: conciertos, toros y gastronomía

Los conciertos de Arizona Baby y París de Noia, 'Vino+Tapas', y la feria taurina, ofertas más destacadas de las fiestas patronales

VALLADOLID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este martes la programación de las Fiestas patronales de San Pedro Regalado de 2025, en la que se incluyen eventos que se desarrollarán entre este viernes, 2 de mayo, y el día 18, todo ello con un presupuesto de 265.000 euros, IVA incluido.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejal de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, han presentado la programación de actividades en la que aseveran que "todos los públicos podrán disfrutar del folclore castellano, la música, el deporte, las ferias y las actividades en familia en diferentes espacios distribuidos por la ciudad".

Jiménez ha explicado que el presupuesto destinado a la programación es de 265.000 euros, IVA incluido, una cifra que se mueve en términos "similares" a os de ediciones anteriores. El pasado año se informó de 233.000 euros, aunque no se precisó de si se contabilizaba el IVA, mientras que en 2023 el coste presupuestado superó los 300.000 euros.

En el plano musical el alcalde, en su intervención, ha destacado los dos conciertos más llamativos que tendrán lugar en el escenario de la Plaza Mayor. En primer lugar, el lunes 12 a las 21.30 horas se programa el concierto de 'Arizona Baby y amigos' en el que la banda vallisoletana celebrará los 15 años del disco que les lanzó a la fama 'Second To None'.

La formación liderada por Javier Vielba, 'El Meister', compartirá escenario con Loquillo, Mikel Erentxun, Celtas Cortos y Ángel Stanich junto a otros artistas locales como Erik Urano; Sergio, de Levitants; Alba, de Cabeza de Gallo; Nacho Prada de El Nido o Rocío Torío.

El día del patrón, 13 de mayo, la orquesta París de Noia llevará su "espectáculo único" a la Plaza Mayor.

Además de las actuaciones musicales del lunes y el martes, la Plaza Mayor acogerá el viernes 9, a partir de las 21.00 horas la actuación de Tahona y su espectáculo 'Más de 50 años amasando la tradición'. Al día siguiente, el sábado 10 partir de las 12.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de los gigantes y cabezudos entre la plaza y el paseo del Príncipe.

Ese mismo día por la noche, el escenario de la Plaza Mayor se llenará de música con el espectáculo de Zarzuela bajo el título 'Tierra' a cargo de la Asociación de Amigos de la Zarzuela de Valladolid.

Y el domingo 11 la mañana comenzará con el concierto de las Bandas del Conservatorio Profesional de Música de Valladolid a partir de la 13.00 horas. La actuación estará dirigida por los profesores Diego Cebrián, Vicente Moros y Alicia Garrudo y la agrupación estará formada por alumnos de edades comprendidas entre los 10 y los 18 años.

La programación dominical continuará por la tarde con la XXXII Muestra de Folclore a cargo de los grupos de las Casas Regionales y Centros Provinciales de Castilla y León en Valladolid, y terminará con la actuación de Abrojo Folk a las 21.00 horas.

La Plaza Mayor, la Cúpula del Milenio y la Acera de Recoletos contarán con espacios reservados para que todo el público pueda disfrutar de los conciertos y de las actividades organizadas durante las fiestas de San Pedro Regalado 2025.

Durante el día del patrón se llevarán a cabo otros actos que comenzarán con la ofrenda floral a la estatua de San Pedro Regalado en la Plaza del Salvador junto con la imposición del pañuelo peñero y la alfombra artística realizada por el artesano José Gerbolés, para continuar con la procesión y la Misa Solemne en la Santa Iglesia de la Catedral.

La programación finalizará con la celebración de 'Vino + Tapas' en la Acera de Recoletos. Un evento enogastronómico que se traslada de su edición inicial en septiembre de 2024 a esta época del año como 'Vino + Valladolid' y, además, reforzado por la presencia de las tapas y la "alta cocina en miniatura" y que se complementará con conciertos, masterclass de vino y encuentros de creaciones sonoras que formarán parte de la programación del festival 'Cosquín Rock España'.

El domingo 11 de mayo comenzará con la segunda edición de la Carrera de las Familias con la salida y llegada a la Plaza Mayor.

CÚPULA DEL MILENIO

La Cúpula del Milenio albergará por primera vez parte de la programación de las Fiestas de San Pedro Regalado con actividades desde el viernes 9 de mayo hasta el lunes 12.

La Plaza de Portugalete acogerá la XVIII edición de Coleccionismo de Valladolid, Castilla y León del 2 al 4 de mayo y la 40 Feria Internacional del Disco entre los días 9 y 13.

En ese espacio, l viernes 9 y el lunes 12 a partir de las 20.00 horas se celebrará la 14ª Festiferia conciertos; el sábado 10 tendrá lugar el concierto de 'Ubi Sunt' y el domingo una "macro rueda cubana" y baile social de Salsa, Bachata y Kizomba (SBK) a cargo de escuelas de Baile de la ciudad. A las 20.00 horas se podrá ver una nueva edición de 'Conexión especial San Pedro Regalado #conlosnuestros'.

El día 13 en dicha plaza se celebrará el XXV Aniversario del Festival de Folclore Castellano a cargo de Amigos del Folclore de Valladolid.

LAS MORERAS

El escenario de Las Moreras celebrará una nueva edición del festival de música y arte urbano 'Lorencito Fest' el viernes 9 de mayo. El sábado día 10, en el parque de skate y la Playa de las Moreras tendrá lugar el campeonato de skateboarding y diferentes campeonatos deportivos y a partir de las 17.00 horas el escenario de Las Moreras celebrará la Fiesta San Pedro Regalado Moreras a cargo de DJ de Valladolid organizado por la Coordinadora de Peñas de Valladolid.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Valladolid ha organizado "una gran variedad de actividades" para que las familias puedan disfrutar de las fiestas de San Pedro Regalado desde el sábado 3 de mayo. Además de la II Carrera de las Familias de Valladolid, la programación contempla conciertos, los tradicionales Gigantes y Cabezudos y Tía Melitona y Tío Tragaldabas, sesiones del programa 'Menudo fin de Semana' en algunos de los Centros Cívicos de los barrios de la ciudad, talleres artesanales, gimkanas y concursos.

En el ámbito deportivo, tendrán lugar numerosas actividades para todos los públicos como el Urban Pucela Festival el sábado 3 de mayo, Campeonatos de rugby, la celebración del Día de la Educación Física en la calle el viernes 9 en la Plaza Mayor o 'Pequeños Gigantes' el domingo 11 en la Acera de Recoletos.

MERCADO CASTELLANO

San Pablo y Cadenas de San Gregorio albergarán un año más el Mercado Castellano con la participación de puestos artesanos de oficios y alimentación, talleres y actuaciones, del viernes 9 al martes 13 en horario de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 horas a 21.30 horas.

La feria taurina se vuelve a incluir, como ocurre desde que PP y Vox accedieron al Gobierno municipal, en el programa oficial del Ayuntamiento y en esta edición programa una novillada el 13 de mayo y una corrida de toros el sábado 17 a las 18.30 horas con Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Juan Ortega.

Otra cita tradicional que repite presencia será el XLI premio de pintura rápida el martes 13 de mayo en el entorno de la Ruta Colombina (desde Casa - Museo Colón a Palacio de Santa Cruz).

Por otro lado, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid junto con la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad programa la XI edición de las Jornadas del Espárrago de Tudela de Duero y Lechazo IGP Castilla y León, con platos que se podrán probar en distintos establecimientos de la ciudad.

Con respecto a la portada del programa, que se ha presentado este martes, ha sido diseñada en esta ocasión por María Mondragón, Sofía Isabel Navarrete y Marcos González del Consejo de la Juventud de Valladolid.