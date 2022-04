La Fila celebra su 26 Festival con cortos de doce países

Juan Antonio Bardem, el cine experimental de Maya Deren y el cortometraje en Cuba protagonizan las actividades paralelas

VALLADOLID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival La Fila de Cortometrajes celebrará su 26 edición del 25 al 30 de abril con 45 cortos a concurso llegados de una docena de países, entre los que se incluyen los últimos trabajos de los fallecidos Quique San Francisco y Verónica Forqué.

Así lo ha detallado la directora del festival, Isabel Blanco, durante la presentación de esta nueva edición que acogerá también la 22 Muestra de Cortometrajes de Castilla y León, realizados por alumnos de Secundaria de la Comunidad.

Entre los trabajos que podrán verse durante la próxima semana en el Centro Cívico José Luis Mosquera de Valladolid destacan creaciones firmadas por Carlos Saura ('Rosa Rosae. La Guerra Civil'), Antonia San Juan ('Bullying, el quinto dragón') o Javier Fesser ('Kellys'), lo que ha llevado a su directora a subrayar la importancia del cortometraje, un formato por el que siguen optando nombres consagrados tanto en la realización como la interpretación.

En este sentido, algunos de los trabajos que se proyectarán en el Festival La Fila están José Sacristán, Aitana Sánchez-Gijón y Julieta Serrano, que integran el reparto de 'Espinas', de Iván Sáinz-Pardo, o Belén Rueda, en 'La inquilina', de Lucas Paulino y Ángel Torres, al margen de los mencionados San Francisco ('Fantasía') y Forqué ('Hilo').

Los 45 cortos a concurso que conforman esta nueva edición han sido seleccionados entre medio millar, un esfuerzo por parte de la organización que ha destacado Isabel Blanco, quien ha contado en la presentación --celebrado en el Espacio Seminci de la capital-- con el apoyo de la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo, quien ha subrayado que gracias a iniciativas como La Fila, la ciudad pudo conseguir el reconocimiento de Ciudad de Cine por la Unesco y ha anunciado un mayor apoyo por parte del Ayuntamiento a los cortometrajes que se proyectan en estos festivales y en Seminci, ya que se trata de un formato "cada vez con mayor apoyo del público".

CORTOS DE DOCE PAÍSES

Los cortos proceden de España, Irán, Italia, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Bulgaria, Argentina, Colombia, Brasil y Uzbekistán. Además, se proyectarán nueve cortos fuera de concurso y diez dentro de la muestra de Castilla y León.

Al margen de la exhibición de cortometrajes, cuya entrada será libre, el festival acogerá actividades paralelas como un homenaje, el lunes 25, a Juan Antonio Bardem en el centenario de su nacimiento, una retrospectiva sobre el cine experimental de la ucraniana Maya Deren el jueves 28 o un repaso al cortometraje cubano el viernes 29.

El homenaje a Bardem tendrá lugar el lunes 25 a las 19.00 horas, tras la inauguración del festival, y contará con Diego Morán como presentador. Durante este acto se proyectarán los cortos de Juan Antonio Bardem 'Barajas' y 'Paseo por una guerra antigua', con acompañamiento al piano de Miguel Ángel Recio.

'El cine experimental de Maya Deren' se celebrará el jueves 28 a las 17.00 horas y contará con la presentación a cargo de Marina Caballero, tras lo que se proyectarán los cortos 'Meshes of the Afternoon', 'At Land', 'Meditation on violence', 'The very eye of night', 'Ritual in transfigured time' y 'A study in choreography for camara'.

Por último, el viernes 29 a las 17.00 horas Mercedes de la Fuente y Thais Pujol presentarán la jornada 'Cuba en corto', en la que se proyectarán 'El suelo y el cielo', de Marcos Pimentel; 'Croquetas de ave' y 'El gusto exquisito', de Lluis Hereu; 'La luz de los sentidos', de Alberto González Lorente, y 'Dominó', de Eduardo del Llano.

PROYECCIONES

Las proyecciones de la 22 Muestra de Cortos de Castilla y León se celebrarán el martes 26 y el miércoles 27 de 10.30 a 12.30 horas, mientras que las cintas del Concurso Internacional podrán verse el martes 26, el miércoles 27, el jueves 28 y el viernes 29 a las 19.00 horas.

Complementa la programación la exposición de Anne Derenne 'Dibujos de prensa para la Ecología', organizada en colaboración con la Alianza Francesa y que ya puede visitarse en el Centro Cívico José Luis Mosquera.

Los cortos presentados a concurso competirán por los premios a Mejor Corto de Animación, Mejor Corto Documental, Mejor Corto de Ficción y uno a Mejor Cortometraje Social patrocinado por la Fundación Cultural Jesús Pereda de Comisiones Obreras. También se premiará el Mejor Guión, así como la mejor interpretación tanto femenina como masculina.

Los cortos premiados volverán a proyectarse durante la gala de clausura que se celebrará el sábado 30 de abril a las 19.00 horas. La directora de La Fila ha animado al público a asistir ya que se trata de cortometrajes "difíciles de ver" fuera de estos festivales.

Durante la presentación del festival, cuyo cartel ha sido realizado por Fernando Falcón, se ha inaugurado también la nueva página web de La Fila --www.lafila.org--, que incluye un vídeo que repasa el cuarto de siglo de historia de la asociación.