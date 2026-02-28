La Filmoteca de CyL impulsa en marzo la extensión territorial de Comunidad Seminci y refuerza su programación cultural

VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Castilla y León impulsará en marzo la extensión territorial de Comunidad Seminci y reforzará su programación cultural a través de la proyección de cine contemporáneo, actividades formativas, programación documental y propuestas expositivas.

La Junta ha presentado la programación de marzo que apuesta por la difusión del cine de autor, la colaboración con instituciones culturales y académicas y el impulso a la actividad formativa y expositiva en la Comunidad.

La programación mantiene como uno de sus ejes la quinta edición de Comunidad Seminci, iniciativa impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la Filmoteca y la Semana Internacional de Cine de Valladolid, que acerca a diferentes localidades de Castilla y León una selección de títulos destacados de la última edición del festival.

Durante el mes de marzo, el ciclo se desarrollará en el Episcopio de Ávila, el Teatro Municipal de La Bañeza y la Biblioteca Municipal de Ponferrada, con la proyección de Blue Sun Palace (Constance Tsang, 2024), Vermiglio (Maura Delpero, 2024), La receta perfecta (Holy Cow/ Vingt Dieux) (Louise Courvoisier, 2024), todas ellas en versión original subtitulada.

En el ámbito de la colaboración institucional, la Filmoteca llevará su programación a Pradoluengo (Burgos) con la sesión especial 'Ellas cuentan: 5 directoras, 5 cortometrajes', organizada junto al Ayuntamiento de la localidad con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La sesión reúne cinco trabajos dirigidos por cineastas vinculadas al Proyecto Quercus, el catálogo de distribución de cortometrajes subvencionado por la Administración autonómica para la promoción del audiovisual realizado en la Comunidad, que se difunde en festivales y mercados nacionales e internacionales.

El mes de marzo incluirá también una sesión conmemorativa con motivo del centenario del nacimiento de Francisco Rabal, figura esencial del cine español, en colaboración con la Filmoteca Regional de Murcia Francisco Rabal y el Ayuntamiento de Salamanca.

Esta actividad se enmarca en la labor de la Filmoteca de recuperación, conservación y puesta en valor del patrimonio cinematográfico.

También, por quinto año consecutivo, la Filmoteca y la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca organizan la muestra CinECO, un espacio de encuentro que propone el análisis de cuestiones económicas y sociales a través del cine, reforzando el vínculo entre cultura y ámbito académico.

EL CICLO CINE DOCUMENTAL

Este proyecto, desarrollado en colaboración con el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca, ofrecerá la proyección de 'Prefiero condenarme' (Margarita Ledo, 2024), una propuesta que se enmarca en la apuesta de la Filmoteca por acercar al público el panorama documental contemporáneo y las miradas críticas sobre la memoria y la realidad social.

Asimismo, la programación de marzo incluye las actividades del Club de Cine Filmoteca-Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, que continúa con los talleres 'Reescribiendo a Caperucita Roja' y 'Reescrituras libres', así como con un taller-coloquio en torno a Los santos inocentes, fomentando la participación activa, la creación colectiva y la reflexión en torno al lenguaje cinematográfico.

Durante este mes también podrá visitarse la exposición temporal 'Wences Moreno & Carmen Martín Gaite. Salamanca - Nueva York. Fragmentos', que continúa abierta y propone un recorrido por las estancias neoyorquinas de ambas figuras salmantinas y la influencia de la ciudad en sus trayectorias personales y creativas.

Junto a ella se puede recorrer también la exposición permanente "Artilugios para fascinar. Colección Basilio Martín Patino", dedicada a los orígenes y antecedentes del cinematógrafo, además de otras colecciones vinculadas del cine y la fotografía.

La Filmoteca de Castilla y León mantiene además su programa didáctico habitual, con visitas guiadas y talleres gratuitos dirigidos a todos los públicos, tanto temáticos como a la carta, que pueden solicitarse a través de los canales habituales del centro.

Con esta programación, la Junta reafirma su compromiso con la difusión del cine de calidad, el apoyo a la creación audiovisual, la formación cultural y el acceso a la cultura en el conjunto de la Comunidad.