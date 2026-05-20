La final del X 'ASTI Robotics Challenge' congregará a 127 estudiantes de 15 ciudades el 30 de mayo en Burgos

La presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, y el director de Fundación Asti, Rubén Martínez, en la presentación de la final del X 'ASTI Robotics Challenge'. - EUROPA PRESS

BURGOS 20 May. (EUROPA PRESS) -

La final de la X edición del 'ASTI Robotics Challenge' congregará en el Fórum Evolución de Burgos, el 30 de mayo, a 127 estudiantes de 15 ciudades, distribuidos en 34 equipos, que competirán en hasta ocho pruebas distintas con un mismo robot.

La presidenta de la Sociedad de Promoción ProBurgos, Andrea Ballesteros, y el director ejecutivo de la Fundación ASTI, Rubén Martínez, han presentado este miércoles este evento, que se ha consolidado al registrar un crecimiento del 30 por ciento en su participación respecto a la edición anterior al movilizar a lo largo del curso a 652 alumnos de 22 provincias.

Ballesteros ha subrayado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que esta iniciativa conecta directamente con los ejes estratégicos de la ciudad, centrados en la innovación, la formación tecnológica y la atracción de talento joven.

Burgos cuenta con una "identidad industrial indiscutible y consolidada "que hoy, al igual que el conjunto de Europa, afronta "una profunda transformación digital", ha señalado la edil, para incidir en que el principal reto del sector es generar perfiles cualificados en disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) e Industria 4.0.

Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación ASTI ha desgranado los detalles de la competición, cuyo proceso comenzó en septiembre, mes desde el que se han desarrollado las fases clasificatorias regionales, celebradas en Madrid, Zaragoza, Málaga, Valencia y Valladolid.

Así, los mejores expedientes técnicos han logrado el pase a la final de Burgos, provincia anfitriona que contará únicamente con un equipo representante entre los 34 clasificados, ya que el resto proceden de diversos puntos de la geografía nacional.

A diferencia de otros torneos basados en la velocidad o en circuitos únicos, el 'ASTI Robotics Challenge' destaca por su "exigencia técnica", ha incidido Martínez, para indicar que los participantes deberán superar hasta ocho pruebas distintas con un mismo robot, al que tendrán que aplicar modificaciones mecánicas y de programación en tiempo real para afrontar retos de automatización, velocidad o localización.

Además, el proyecto cuenta con una limitación presupuestaria obligatoria para garantizar la igualdad de condiciones y fomentar la gestión eficiente de recursos.

La competición se divide en dos categorías: una para alumnos de 3º y 4º de la ESO junto a Formación Profesional (FP) básica y de grado medio, y otra dirigida a estudiantes de FP superior y universitarios.

Además del desarrollo técnico en la pista, los equipos deberán defender sus proyectos ante un jurado compuesto por 25 directivos y CEO de empresas tecnológicas de relevancia nacional.