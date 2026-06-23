Finaliza el registro y la concejala Yolanda Santos es trasladada a la Comandancia de la Guardia Civil de Soria

1098916.1.260.149.20260623211956 Agentes de la UCO en el interior del Ayuntamiento de Soria durante el registro. - EUROPA PRESS

SORIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Judicial ha terminado a última hora de la tarde de este martes el registro en el Ayuntamiento de Soria en el marco de unas actuaciones que se han saldado, hasta el momento, con seis detenidos por la Guardia Civil, cuatro en la provincia soriana y dos en la Comunidad de Madrid.

La concejala de Turismo y Medio Ambiente, Yolanda Santos, ha sido trasladada a las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Soria y todos los detenidos serán puestos a disposición judicial, una vez concluyan las diligencias, según han detallado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria, no se descarta que puedan producirse nuevas detenciones conforme avancen las horas y en la investigación en curso se investiga la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, todos ellos previstos y penados en el Código Penal español.

Las diligencias continúan abiertas y se encuentran declaradas secretas, por lo que no es posible facilitar más información sobre el contenido de las actuaciones ni sobre las personas investigadas.

La investigación está dirigida por la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, a través de su Unidad Orgánica de Policía Judicial, y se lleva a instancia de la Fiscalía de la Audiencia Provincial y bajo la dirección del Tribunal de Instancia Plaza número 3.