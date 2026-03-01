FINE arranca el martes con 93 turoperadores, 140 bodegas y la participación de 14 CCAA

VALLADOLID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Enoturismo FINE se desarrollará en la Feria de Valladolid los días 3 y 4 de marzo en la que supone su séptima edición, que arrancará con 93 turoperadores de América, Europa y Asia, un total de 140 bodegas y con la presencia de 14 comunidades autónomas.

Se trata de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares, Comunitat Valenciana, Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León.

Así lo ha puesto de manifiesto la directora de Desarrollo de la Feria, Sonia Beltrán, durante la presentación de este 'market place' y quien ha explicado que la Feria contará con profesionales del enoturismo de más de 20 países y se presentarán las novedades del sector por parte de 140 bodegas, hoteles y territorios (procedentes de España, Portugal, Italia y Eslovenia) a más de 90 turoperadores de tres continentes, entre los que destacan compradores de Estados Unidos, Brasil y Portugal.

FINE, que va acompañado de otra serie de actividades de divulgación, "es un proyecto de país que busca el posicionamiento de España como destino de referencia para los turistas del vino de cualquier parte del mundo", ha explicado Beltrán, quien ha concretado que la Feria ofrece a las agencias de viaje la posibilidad de conocer un amplio abanico de propuestas de experiencias en las que han estado trabajando las bodegas, los territorios y los hoteles.

A este respecto, ha incidido en que son propuestas del turismo del vino que se incorporar a los catálogos de las agencias de viajes en la próxima temporada y engloban "infinidad" de opciones para dar respuesta a perfiles de viajeros muy diferentes, ya que se ofrecen desde catas familiares hasta experiencias de varios días con actividades de gastronomía, arte o música.

Además, como novedad este año se incorpora el oleoturismo, un segmento que "en prospección" con la presencia de tres almazaras en un proyecto que hay que "empezar a explicar" y que tiene este año su "primer punto de arranque".

Por su parte, el presidente ejecutivo de la Feria de Valladolid, Víctor Caramanzana ha destacado el carácter pionero de FINE, una de las tres ferias que sale fuera de España, con una proyección internacional que se materializó en el estreno de FINE Italy el pasado otoño.

IMPORTANCIA ECONÓMICA

El presidente del Comité Ejecutivo de la Feria ha incidido en que el certamen "no sólo va de vino, sino de enoturismo", un sector en el que Castilla y León genera el 20 por ciento de la actividad, y ha destacado la apuesta también este año por el oleoturismo, al considerar al aceite un "aliado natural del vino".

Caramanzana ha explicado que la Feria permitirá abordar los retos de futuro del enoturismo y también conocer casos de éxito, tras lo que ha incidido en la importante presencia portuguesa, que tendrá representados a todos sus territorios, incluidas Azores y Madeira.

Además, ha apuntado que FINE también tiene un fin divulgador de conocimientos y análisis del sector de la mano de expertos como el profesor Gergely Szolnoki, de la universidad alemana Hochschule Gisenheim, quien abordará en la conferencia inaugural cómo el enoturismo puede ser el motor estratégico que lidere la construcción de un destino turístico.