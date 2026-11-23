VALLADOLID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fiscal en el juicio por la 'Operación Churruca' ha mantenido invariable su petición global de penas que suman 86 años de cárcel para los ocho presuntos integrantes de una organización criminal que, al menos entre octubre de 2024 y mayo de 2025, se dedicó a proveerse de droga en Asturias y Galicia para luego distribuirla, hasta que finalmente fue desarticulada y la que se incautaron 59 kilos de cocaína valorada en más de seis millones de euros.

Después de las sesiones celebradas desde el pasado lunes en la Audiencia de Valladolid, la última jornada, antes de que el proceso quedara visto para sentencia este lunes, ha estado centrada exclusivamente en los informes finales de la acusación pública y de las defensas, que se han mantenido en sus posturas iniciales, en el primer caso al considerar que todos y cada uno de los ocupantes del banquillo integraban por aquellas fechas un grupo organizado, cada uno con su rol específico, mientras que sus representantes legales han vuelto a reiterar su inocencia y la comisión de numerosas vulneraciones de derechos fundamentales a lo largo de la instrucción e investigación policial.

A lo largo de casi hora y media de exposición recogida por Europa Press, la acusadora pública, a tenor de la prueba acumulada a lo largo de la investigación como por la practicada en el acto del juicio oral, considera plenamente acreditada la participación en los hechos de todos ellos, para quienes ha pedido una condena de diez años y medio de cárcel y multas por importe de 4 millones por tráfico de sustancias, de la que causan grave daño a la salud, con la agravante de notoria importancia, y otro delito de grupo criminal.

Así, ha señalado a Juan Carlos I.R. como "cabecilla" y con un "rol de liderazgo", secundado por sus hijos Juan Antonio y Enesto, "con funciones operativas en la red", así como de Víctor Manuel F.R, como "coordinador y enlace con 'narcos' gallegos"; Francisco Miguel A.L. ('Kiko'), "quien puso su domicilio en Trigueros como punto de encuentro de todos ellos"; Rafael C.M, en labores de "machaca" y al que pide otros dos años más por tenencia de arma prohibida; José Manuel G.J, "mano derecha del líder", y Miguel Ángel R, "titular de dos vehículos esenciales", en alusión al Peugeot 3008 y un Kia, ambos provistos de 'caleta', en los que fueron localizados 55 y 2 paquetes con la cocaína, respectivamente.

La acusadora pública ha tratado de desmontar las peticiones de nulidad de los defensores respecto al oficio policial entregado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, donde ya se instruía la 'Operación Silken' y que abrió una segunda, la 'Churruca', tras ser informada la jueza de que Francisco Miguel A.L. ('Kiko'), investigado en la primera y que había logrado ponerse en paradero desconocido, "persistía" en la actividad criminal pero ahora con "hechos distintos y personas distintas".

Tal circunstancia, llevó a la instructora a autorizar una serie de medidas de vigilancia que los defensores han puesto en solfa y que a la postre fueron cruciales para la desarticulación del supuesto grupo, tales como la geolocalización de alguno de los turismos sospechosos y la instalación de un dispositivo de sonorización en el Mercedes que conducía Víctor Manuel F.R. y que permitió a la Policía Nacional y al Servicio de Vigilancia Aduanera (DAVA) escuchar a los acusados cómo se ponían de acuerdo para realizar distintos convoyes hasta Asturias y Galicia para proveerse de mercancía.

CADENAS DE CUSTODIA "IMPECABLES"

"Todas estas medidas fueron adoptadas con absoluta legalidad, al igual que se mantuvo impecable la cadena de custodia tanto en la transcripción de esas escuchas como también desde el momento en el que se intervino la droga, primero a recaudo en dos cajas fuertes en el despacho del Grupo de Estupefacientes, y luego en su desplazamiento a Sanidad para su pesaje y análisis y su vuelta a dependencias policiales", ha defendido la fiscal, quien ha advertido de que a partir de entonces si se hubiera producido alguna alteración, la misma ya no afectaría a esta causa y deberá ser analizada en otra en la que se investiga al instructor de la 'Churruca' y ya exjefe del Grupo de Estupefacientes, Luis F.R, preso desde diciembre de 2025 en Topas (Salamanca) acusado de apropiarse de parte de los 59 kilos de 'coca' ocupados a los encausados.

Para la acusadora pública, todas esas pesquisas permitieron conocer el viaje que la organización hizo el 14 de noviembre de 2024 a Asturias, como acreditan los agentes que participaron en el dispositivo montado y que certificó el paso de tres vehículos por el peaje de La Magdalena, en la Autopista del Huerna, como otros posteriores efectuados el 24 de marzo y el 8 de abril de 2025, además del golpe definitivo asestado a la banda el 1 de mayo de ese año durante el regreso del convoy--estaba integrado por un Audi A6, un Mercedes, un Kia y un Peugeot 3008--procedente de Galicia con la cocaína que a la postre fue localizada.

A este respecto, la fiscal entiende plenamente acreditada la participación de los acusados en este porte que fue interceptado a la altura del Estadio José Zorrilla, donde inicialmente se detuvo a Miguel Ángel R. al volante del Peugeot 3008, dotado de una 'caleta' en la que fueron hallados 55 paquetes de cocaína. El Kia, según sostiene, iba ocupado por Juan Carlos I. y José Manuel G.J, y logró darse a la fuga hasta llegar a una parcela en Trigueros del Valle donde sus ocupantes fueron ayudados por integrantes del grupo a extraer la mercancía que dicho turismo portaba en otro habitáculo oculto--se dejaron dos paquetes dentro--que fue, presuntamente, introducida en el Wolkswagen Touareg de Francisco Miguel A.L. ('Kiko'), previamente avisado del problema con la policía y que acudió a la citada finca para acometer el transbordo de la droga.

Aquel día, además de la detención de Miguel Ángel R, la policía hizo lo propio con Víctor Manuel F.R. y José Manuel G, y al día siguiente con Rafael C.M. El resto de la supuesta banda no caería hasta el 12 de junio cuando Juan Carlos I, sus dos hijos y 'Kiko', fueron sorprendidos en un chalé en Calvarrasa (Salamanca), circunstancia esta última que, en opinión de la acusación pública, avala la tesis de su participación en los hechos porque desde la explotación de la 'Churruca' estas cuatro personas permanecían escondidas.

En el turno de las defensas, todas ellas han fundamentado la petición absolutoria de sus clientes en las distintas vulneraciones de los derechos fundamentales cometidas contra los acusados, fundamentalmente por la "prueba inventada" por parte del entonces jefe de Estupefacientes de Valladolid sobre el supuesto convoy realizado el 14 de noviembre de 2024 y su paso por el peaje de La Magdalena, algo que coinciden en que no se produjo porque existen pruebas de que dicha vía se encontraba cerrada por desprendimientos.

Es esa vigilancia y viaje "falsos" los que, como así sostienen los defensores, presentó la policía al Juzgado de Instrucción número 1 para que su jueza autorizara geolocalizaciones y la sonorización de uno de los vehículos, con clara vulneración de los derechos de los acusados. Dicho alegato es la principal baza que ha esgrimido el defensor del detenido con los 55 paquetes de cocaína--durante el juicio ha sido el único que se ha acogido a su derecho de no declarar--y que espera sea tenida en cuenta por el tribunal para obtener la nulidad del proceso.