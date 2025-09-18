Fiscalía de Valladolid pide 3 años a un empresario rumano por contratar a irregulares marroquíes

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid celebra juicio los días 23 y 24 de septiembre contra un empresario de origen rumano acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores por utilizar a irregulares de origen marroquí para labores agricolas, sin contrato y sin darles de alta en la Seguridad Social.

Fiscalía solicita para el acusado una condena de tres años de cárcel, multa de 4.500 euros y la obligación de indemnizar con otros 4.000 a sus cinco víctimas, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los hechos se remontan a distintos periodos de los años 2021 y 2022 cuando el acusado, Florinel M.C. ('Marius'), en calidad de empresario individual, se vino dedicando a la prestación de servicios agrícolas y para ello contrató con empresarios españoles la realización de distintas actividades--recogida de patata, vendimia y poda--que realizarían trabajadores de origen marroquí que se hallaban en situación irregular en España.

Ante tal circunstancia, las víctimas, en total cinco, no podían ni firmar un contrato ni tampoco ser dadas de alta en la Seguridad Social, algo que aceptaban y de lo que se aprovecha, supuestamente, 'Marius', que les imponía unas condiciones laborales que, a juicio de la acusación pública, contravenían abiertamente la normativa en materia del sector.

Los trabajadores desarrollaban su jornada laboral por un salario de 20 euros el 'jumbo'--saca de patatas--, seis euros la hora en vendimia y 12 ó 15 céntimos la poda. Además, debían de pagar tres euros al acusado por el traslado a los tajos.

La acusación pública sostiene igualmente que el acusado iba pagando los servicios prestados a su conveniencia, dilatando en el tiempo los mismos para que las víctimas estuvieran siempre a su disposición.