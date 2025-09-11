Fiscalía de Valladolid pide un total de 82 años para diez presuntos 'narcos' detenidos en la operación 'Almendro'

La policía detuvo a un total de diez personas e intervino en Valladolid, Madrid y Zamora un total de tres kilos de sustancias

VALLADOLID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía de Valladolid solicita un conjunto de penas que suman un total de 82 años y medio de cárcel para una decena de presuntos 'narcos' que fue detenida en mayo de 2024 en el marco de la operación 'Almendro', saldada con la incautación de más de tres kilos de distinta sustancias con motivo de los registros efectuados en Laguna de Duero, Madrid y Morales de Toro (Zamora).

Los encausados compartirán banquillo el próximo día 17 de septiembre en la Audiencia de Valladolid por delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas, con las peticiones más duras para José Ignacio S.C. y Tamara G.T, que se exponen, respectivamente, a diez años y tres meses de cárcel y 70.000 euros de multa y a nueve años y nueve meses y e idéntica multa.

Además, la acusación pública pide siete años y tres meses y la misma multa a Enrique S.S, cuatro años y tres meses de prisión y multa de 2.000 euros a Verónica C.G, así como condenas de ocho años y seis meses de cárcel y multas de 70.000 euros para el resto de acusados, Jesús C.M, Javier M.D, Martín I.G, Alberto G.A, Valentín C.P. y Kevin D.S.P, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Las operación 'Almendro' culminó el 24 de mayo de 2024 con la realización de distintos registros tras una investigación efectuada durante meses y que se centró en Tamara G.T, de la que se sospechaba que, al menos desde enero de 2024, se venía dedicando a la compra y posterior venta de sustancias que adquiría en Madrid, donde tenía domicilio, con la colaboración del resto de encausados, con papel especialmente relevante también de Jesús C.M, alias 'Nolo', y de Javier M ('Mota').

Según la tesis de la Fiscalía, Tamara se había concertado con ellos, a través de llamadas telefónicas y reuniones, para proveerse de droga que luego era trasladada por ella hasta la localidad de Laguna de Duero (Valladolid), donde disponía de un trastero. En dicha labor, contaba, supuestamente, con la colaboración de la también acusada Verónica C, quien tenía llave del local y se encargaba de la venta de sustancias por delegación de la anterior cuando se hallaba ausente.

Pero además, gran parte de las sustancias que Tamara adquiría en Madrid las vendía luego, presuntamente, al igualmente acusado Enrique S.S, con domicilio en Morales de Toro (Zamora), para luego hacer este último lo propio con otros clientes.

Finalmente, el 23 mayo de 2024 se detuvo en Madrid a la mayor parte de los acusados relacionados y la operación continuó el 24 con la detención de tres personas más, dos mujeres en Valladolid, Tamara y Verónica, y del vecino de Morales de Toro Enrique S. Ese mismo día se procedió al registro de los trasteros ubicados en Madrid y en Laguna y de sendos domicilios en Madrid y Zamora, donde se intervinieron 492 gramos de hachís, 681,5 gramos de marihuana, 516 gramos de cocaína, 1.626, 9 gramos de Speed, 22,2 gramos de cristal, 17,3 gramos de MDMA, 8,2 gramos de éxtasis, 58,1 gramos de ketamina.

Se intervinieron también 11.500 gramos de una sustancia para la fabricación de metanfetamina, dos garrafas con 40 litros de Metyloamina que es un precursor para Metanfetamina, una pistola eléctrica, una pistola de aire comprimido con perdigones y dos navajas. A esto se unen cinco coches y 4.830 euros, además de libros con anotaciones manuscritas y diversos útiles para la preparación de las sustancias estupefacientes.

La Policía Nacional concluyó además que el grupo criminal, tras la evaluación de lo intervenido, estaba en disposición de crear un laboratorio de metanfetamina.