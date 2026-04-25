El fotógrafo vallisoletano Daniel Viñe logra el oro mundial en categoría Naturaleza en la World Photographic Cup 2026 - FEPFI

VALLADOLID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo Daniel Viñé, natural de Valladolid, ha sido galardonado con la Medalla de Oro en la categoría de Naturaleza/Paisaje en la World Photographic Cup 2026, celebrada en Reikiavik (Islandia), uno de los certámenes más prestigioso de la fotografía profesional a nivel internacional.

La final, celebrada este sábado, ha reunido en la capital islandesa a más de 50 países, donde la obra de Viñé ha destacado por su "originalidad, su dominio técnico y su capacidad para ofrecer una prespectiva visual sorprendente del entorno natural", según ha explicado la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y la Imagen (FEPFI) a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La categoría de Naturaleza reconoce trabajos que combinan técnica, creatividad y sensibilidad en la representación del medio natural. En este caso, la propuesta del fotógrafo vallisoletano ha sido considerada la mejor del mundo en su disciplina.

Este reconocimiento supone uno de los logros más destacados en la trayectoria de Viñé y sitúa a Valladolid en el mapa en internacional de la fotografía de naturaleza.