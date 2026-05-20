Funcionarios de la USAL reclaman su premio de jubilación en una protesta antes del Honoris Causa a Antonio Huertas. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos representantes del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) de la Universidad de Salamanca (USAL) se han manifestado frente a la fachada rica de la institución académica mientras ha tenido lugar la investidura Honoris Causa del presidente de Mapfre y de Alumni-Usal, Antonio Huertas, para reclamar su premio de jubilación, que asciende a 9.000 euros por trabajador.

Con un cartel de 'Rector cumple el acuerdo ¡Premio de jubilación ya! y gritos de 'Corchado, dimisión' o 'Mañueco, dimisión', los manifestantes han irrumpido en la entrada al acto del Honoris Causa, al que precisamente acudían el rector, Juan Manuel Corchado, y el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco.

En este contexto, han explicado "no se está cumpliendo" un reglamento acordado con la Gerencia en relación con el premio de la jubilación, que es "una parte" de su salario, "una parte en diferido", tal y como ha precisado la representante de la sección sindical de UGT, Alegría Alonso.

"Durante muchos años, los funcionarios no hemos tenido subidas de sueldo. Todo esto se iba compensando con un premio de jubilación, que tampoco es escandaloso", ha detallado, para incidir en que un premio de jubilación lo cobran en Salamanca "desde los empleados del Ayuntamiento hasta un montón de funcionarios" de otras instituciones.

De este modo, ha censurado que la USAL se haya "dejado de cobrar", lo que supone "una merma del salario". "Primero porque si yo cobro cuando me voy a jubilar, aumenta mi base de cotización y mi pensión mejora un poco. Por tanto, ya no solo es que no nos dan esa cantidad, sino que supone un perjuicio a la hora de nuestra jubilación", ha subrayado Alonso.

La sindicalista, además, ha apuntado que "en el año 2025" se jubilaron "unas 30 personas y no lo cobraron", todo ello motivo por el que no han tenido "más remedio que salir a la calle y protestar".

Asimismo, ha apuntado que la reclamación del premio de jubilación es solo "una pequeña parte" de sus protestas, ya que se han quejado de que el equipo de Gobierno de la USAL "llegó con muchas promesas y no solo no se cumplen, sino que lo que se va viendo son recortes en todos los colectivos".

Por todo ello, los funcionarios volverán a manifestarse el próximo 28 de mayo frente al edificio del Rectorado de 9.00 a 10.00 horas. "Nuestra idea es sentarnos a negociar, pero haremos lo que sea necesario para lograr el pago", ha sentenciado, por su parte, la responsable de CSIF en la USAL, Yolanda Aparicio.