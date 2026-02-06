La Fundación Moving For Care nace para promover una implantología dental más segura y basada en la evidencia científica

Acto de presentación de la Fundación Moving For Care para la divulgación y el fomento científico y clínico en el ámbito de la salud periimplantaria en el marco del 'XIII Congreso de Actualización en Implantología Ticare: Desafiando límites' - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Moving For Care ha nacido con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro entre la ciencia, la práctica clínica y la sociedad para promover una implantología dental más segura, basada en la evidencia científica y en la salud periimplantaria a largo plazo de las personas con implantes.

Así lo ha detallado el adjunto a CEO y director de Relaciones Institucionales de Ticare, Ángel Mozo, en declaraciones recogidas por Europa Press, en las que ha explicado que en la última década se han puesto 17 millones de implantes dentales en España, lo que hace que sea el país europeo después de Alemania donde más implantes se aplican.

Por ello, uno de los principales objetivos de la fundación es promover la investigación y recordar que se pueden hacer las cosas con "más prevención y planificación", para que profesionales y pacientes sean conscientes de que los implantes hay que cuidarlos.

La fundación se ha presentado en el marco de la celebración del 'XIII Congreso de Actualización en Implantología Ticare: Desafiando límites' que acoge la Feria de Valladolid este viernes y sábado con el objetivo de acercar a los profesionales a los desafíos de futuro que supone la implantología dental.

Temas como dientes con pronóstico desfavorable, pacientes con reborde alveolar reducido, cirugía y prótesis en pacientes susceptibles a periimplantitis o el futuro de la implantología como tal son algunas de las cuestiones que abarcan las ponencias de este congreso, que cuenta con más de 50 ponentes nacionales e internacionales.

En este sentido, Mozo ha hecho énfasis en que el propósito de la fundación no es tanto promover que los pacientes se pongan más implantes dentales sino asentar la idea de que ponerse un implante es una cirugía en la que hay que tener cuidado a la hora de la elección del material, del especialista y los cuidados.

"El objetivo es animar a los ciudadanos a que se sigan cuidando la boca, que es fundamental, y que una vez que tengan los implantes, animar a que se cuide esa salud periimplantaria, que es la salud que rodea los tejidos del implante", ha expresado el adjunto a CEO y director de Relaciones Institucionales de Ticare.

De esta forma, se van a promover investigaciones científicas sobre la salud periimplantaria que terminen en publicaciones a través de colaboraciones con instituciones universitarias y se darán a conocer los resultados tanto a profesionales como al público general.

CONGRESO DE IMPLANTOLOGÍA

El congreso que se celebra durante este viernes y sábado en la Feria de Valladolid está dividido en los siguientes programas: odontólogos, higienistas y protésicos, que se distribuirán entre viernes y sábado. Además, de forma simultánea se celebran talleres prácticos.

Algunos de los ponentes que participan en el congreso son Alberto Monje, Simón Pardiñas, Ramón Pons, Alberto Salgado, Beatriz Tapia, Ruth Estefanía Fresco, Hom-Lay Wang, Florencio Monje, José Luis Cebrián o Patricia Solano.