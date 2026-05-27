Fusión de vanguardia artística y tradición en el cartel de las fiestas de San Pedro y San Pablo de Burgos

Ayala y Barriada han presentado el cartel de San Pedro y San Pablo de este año. - EUROPA PRESS

BURGOS 27 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado este miércoles el cartel anunciador de las fiestas de San Pedro y San Pablo de 2026, una obra de la ilustradora madrileña Carmen García Huerta que fusiona la tradición local y la vanguardia artística.

La propuesta, que ha sido elegida por unanimidad, toma como elementos centrales la emblemática ofrenda de flores y el característico "rojo Burgos" de las vidrieras de la Catedral y del Monasterio de las Huelgas. El diseño plasma una cuidada reinterpretación de la indumentaria tradicional burgalesa combinada con el cromatismo de los templos locales, buscando ofrecer una identidad visual fresca, elegante y muy representativa.

La elección del cartel se ha canalizado a través de una "llamada a proyecto" coordinada por la Gerencia de Cultura y Turismo, en colaboración con la asociación profesional de Castilla y León, Diseñadores de la Meseta (Dime). El proceso arrancó el pasado 30 de marzo y estuvo abierto durante diez días naturales, atrayendo un total de 52 propuestas de profesionales del diseño, la ilustración y la comunicación.

El concejal de Festejos, César Barriada, ha calificado la participación de récord total y absoluto, lo que a su juicio avala el formato de la convocatoria. El comité de selección, compuesto por técnicos municipales, representantes de Dime y un miembro de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos, ha otorgado el galardón, el cual está dotado con un importe total de 7.000 euros. Esta cantidad económica se encuentra desglosada en 2.000 euros por el diseño conceptual, 1.500 euros para variaciones y modificaciones, y otros 3.500 euros que están destinados a la maquetación de todo el programa festivo.

Ayala ha destacado la dilatadísima experiencia profesional de la autora, quien es licenciada en Publicidad por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con prestigio internacional tras haber desarrollado proyectos para firmas de lujo y para los ayuntamientos de Madrid y Barcelona.

Su trayectoria incluye una plata en los Premios Laus, un oro en los Premios Nacionales de Creatividad y su inclusión en dos ocasiones dentro de la selección de los cien ilustradores más importantes del mundo de la editorial Taschen.

Respecto a los plazos para conocer la programación completa de las fiestas, la regidora ha avanzado que el programa se encuentra en la fase final de maquetación antes de ser enviado a imprenta, por lo que los ciudadanos podrán disponer de él en formato físico y digital.

Por último, se ha confirmado que la Ofrenda Floral mantendrá la estructura del gran manto de flores a la Virgen introducido el año pasado, aunque Barriada ha matizado que se está trabajando en una modificación técnica y visual de la estructura para ofrecer un aspecto ligeramente renovado.