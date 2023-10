Gallardo destaca el "heroísmo" de mujeres que "entregan la vida" por su familia en un contexto social "individualista"

Resalta la "eficacia" de las nuevas ayudas de la Junta a deportistas para "romper la brecha maternal"

VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha ensalzado el "heroísmo" de las mujeres que deciden "entregar la vida" por sus hijos y su familia en un contexto social que "anima al individualismo extremo y que más bien desanima a seguir ese camino", un "heroísmo" que es "especialmente meritorio" en el caso de las deportistas de élite, cuya vocación conlleva "renuncias añadidas".

Así lo ha hecho el vicepresidente de la Junta durante su intervención en la clausura de las II Jornadas sobre Maternidad y Deporte organizadas por el Comité Olímpico Español (COE), en la que ha reafirmado su compromiso personal, y del actual gobierno de coalición de Castilla y León en el apoyo a la maternidad, que ha trasladado a deportistas de alto nivel, jueces y directivos de clubes y federaciones, congregadas todas en las instalaciones deportivas del Centro de Alto Rendimiento Slam International, en Segovia.

"En 2023 hablar de maternidad es algo revolucionario", ha asegurado García-Gallardo, puesto que el deporte y la maternidad "no siempre han sido fáciles de compatibilizar, pero ahora es más posible que nunca".

Por este motivo, García-Gallardo ha resaltado la "eficacia" de las nuevas ayudas a deportistas para "romper la brecha maternal" y ha puesto en valor la "creatividad y eficacia" de las medidas adoptadas esta legislatura por la Dirección General de Deporte, "que por primera vez tienen en cuenta las necesidades de las mujeres deportistas y los problemas reales que se ven obligadas a afrontar a causa de su embarazo; antes, durante y después".

Frente a la "cultura individualista" que es la que prima hoy en día, García-Gallardo ha afirmado que la Junta reivindica una cultura en la que se "refuercen los lazos colectivos, en que se hable más de nosotros que de yo".

"Y por eso hemos querido poner a la familia en el centro de nuestras políticas", ha subrayado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, para que "nunca más una mujer tenga que elegir entre desarrollar una carrera deportiva y ser madre".

NUEVAS AYUDAS

Entre las nuevas ayudas impulsadas por la Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, García-Gallardo ha destacado la creación de una nueva línea de ayuda económica a la maternidad para mujeres deportistas de alto nivel, árbitros, jueces y entrenadoras.

La ayuda, de 15.000 euros, que puede llegar hasta los 20.000, es a fondo perdido, sin necesidad de justificar el gasto. Su finalidad es ayudar a liberar a las mujeres del cuidado de los hijos durante el tiempo que requiere su actividad profesional.

El importe máximo de 20.000 euros está previsto para las deportistas más jóvenes o con más hijos, que son las que más apoyo necesitan a juicio de la Dirección General de Deporte.

Las ayudas, además, se refieren a la maternidad en sentido amplio, pues también podrán beneficiarse aquellas mujeres que sean madres por adopción o por acogimiento permanente.

Una segunda línea de actuación ha consistido en la modificación del mecanismo de concesión de becas a deportistas y entrenadoras a través de los Premios Excelencia.

A partir de ahora, ha advertido Juan García-Gallardo, aquellas mujeres que no hubieran obtenido resultados deportivos a causa de su maternidad no perderán el apoyo de la Administración autonómica, "como venía ocurriendo hasta ahora, pues únicamente se valoraban los resultados inmediatos y no las circunstancias".

Además, ha detallado que se ha ampliado el periodo de méritos a los dos años anteriores al embarazo, y se ha aumentado la partida presupuestaria de 420.000 euros a 450.000 para que la atención a esta nueva situación no suponga una merma de las becas del resto de deportistas.

Una tercera línea de intervención, destacada hoy por el vicepresidente de la Junta, pasa por estimular en las entidades deportivas (federaciones y clubes) medidas de conciliación familiar. Entre otras, García-Gallardo apuntó a planes específicos para que las deportistas puedan asistir a concentraciones con sus bebés lactantes, así como iniciativas para que existan lugares adecuados para la lactancia que puedan utilizar.

II JORNADA MATERNIDAD Y DEPORTE

La II Jornada Maternidad y Deporte es la primera de este tipo en la que participa la Junta, merced al nuevo acuerdo ampliado de colaboración con el Comité Olímpico Español (COE).

La jornada fue inaugurada por la medallista olímpica Ona Carbonell, campeona del mundo en natación sincronizada en Roma, en 2009, y campeona de Europa en Eindhoven en 2008 y 2012, entre otras muchas medallas y distinciones. Además de deportista excepcional, Ona Carbonell es madre de dos niños.

Además, intervinieron la experta en medicina deportiva Monserrat Bellver, la fisioterapeuta Stephanie Kauffmann, el preparador físico Juanjo Andújar y la matrona y antropóloga Roser Gol.

La actividad se desarrolló en el Centro de Alto Rendimiento de Slam International, un complejo educativo dedicado a deportistas de élite que contempla también una formación académica complementaria y que cuenta con unas instalaciones que permiten la práctica de 40 deportes diferentes.