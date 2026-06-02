Gamarra señala que el acuerdo entre PP y Vox dará "estabilidad" a CyL y recogerá "la voluntad expresada en las urnas"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, en Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha subrayado que el acuerdo que negocian los 'populares' y Vox dará "estabilidad" a Castilla y León y recogerá lo que los ciudadanos "pidieron en las urnas".

"Al final habrá una estabilidad y sobre todo un programa de Gobierno que responda a la voluntad de los ciudadanos de Castilla y León expresada en las urnas", ha aseverado, en declaraciones recogidas por Europa Press antes de su encuentro con representantes del Colegio de la Abogacía y del Colegio de Procuradores.

Gamarra ha añadido al respecto que responder a la voluntad de los ciudadanos en las urnas "es la base de la democracia que el Partido Popular quiere recuperar". "Esa es la decencia que queremos devolver a las instituciones, borrando toda la corrupción que Sánchez y todo su Gobierno han llevado dentro del Gobierno de España, pero también es devolver el valor de la palabra y el valor del voto ciudadano", ha añadido.

Los gobiernos, ha incidido Gamarra, deben corresponder "a lo que los ciudadanos han votado", por lo que, ha incidido, los habitantes de la Comunidad "pueden tener la tranquilidad de que los acuerdos estarán en esa línea": "En responder a aquello que la mayoría de los ciudadanos de Castilla y León votaron y conforme a lo que votaron será como se gobierne".