García-Gallardo asegura que Vox no se impondrá como requisito autoimpuesto pactar todas las políticas con los sindicatos

VALLADOLID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, ha sido tajante este viernes al asegurar que su partido no se va a imponer como "requisito autoimpuesto" pactar todas las políticas con los denominados sindicatos de clase, a los que ha acusado de no ejercer correctamente, "o no todo lo bien que deberían", su papel de representación de los trabajadores "con claras omisiones o deficiencias".

"Nosotros no consideramos imprescindible pactar con los sindicatos una política en materia de prevención y extinción de incendios, es nuestro criterio", ha afirmado a modo de ejemplo García-Gallardo que se ha mostrado convencido de que si no se hubiera pactado el modelo de prevención extinción de incendios con las organizaciones sindicales hoy habría "un modelo más eficaz".

García-Gallardo también ha considerado que los sindicatos de clase están "muy escorados a la izquierda" por lo que han olvidado las reivindicaciones tradicionales de los trabajadores y ha puesto como ejemplo de esa dinámica de UGT y CCOO su apoyo al "feminismo radical" como sumarse a convocatorias de huelgas de juguetes y a "poner faldas a los semáforos" o a otras "reivindicaciones más exóticas e injustas, como que no se pueda escolarizar a los niños en Cataluña con el 25 por ciento, al menos, de clases en español".

El vicepresidente de la Junta ha realizado esta reflexión tras la reunión de más de dos horas de duración con los representantes de los agentes económicos sociales en el marco del Diálogo Social que, según ha admitido, no ha concluido con el éxito que deseaba ,si bien ha emplazado a las partes a volver a reunirse a partir de septiembre, o antes si hace falta, para seguir buscando puntos de encuentro ya que, según ha reiterado, el Gobierno de coalición cree en el modelo del Diálogo Social y reconoce el papel institucional y constitucional de las organizaciones que lo integran.

"Nosotros consideramos que las organizaciones sindicales ejercen, o deberían ejercer, un papel muy importante a nivel social", ha aseverado en concreto el vicepresidente de la Junta que ha llegado a afirmar que las organizaciones sindicales deberían convertirse "en el mejor aliado" del gobierno coalición, para admitir, a renglón seguido, que no es sencillo "por no decir muy difícil".

Dicho esto, el vicepresidente ha aludido al compromiso electoral de Vox para sustituir "un modelo que en multitud de cuestiones que funciona manera deficiente y que es claramente mejorable por un modelo de ayuda de asistencia, de formación, de prevención de riesgos laborales mucho mejor" a lo que ha añadido también que no necesariamente se tiene que hacer con menos recursos, "sino incluso con más", si lo requiere la situación.

García-Gallardo ha constatado asimismo una mejor predisposición de los sindicatos a pactar con el Partido Popular "por la relación histórica que han tenido durante los últimos años", frente a la "predisposición muy negativa" con Vox que, según ha insistido, tratará de reconducir cuando se convoquen la "multitud de mesas" del diálogo social que prevé desde septiembre en las que espera que los sindicatos sigan acudiendo, "como no siempre han hecho", ha reprochado en alusión a la crisis de Siro.

"Es nuestra voluntad poder pactar con ellos un modelo laboral mejor para Castilla y León en todos aspectos concretos que deba realizarse", ha concluido.