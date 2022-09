García-Gallardo pide "igualdad ante la ley" tras "décadas de una politización de dramas familiares"

VALLADOLID/MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha insistido en pedir "igualdad ante la ley" tras "décadas de vivir una politización de dramas familiares y de crímenes horribles" donde se celebran minutos de silencio por "determinados crímenes repugnantes" pero por otros "igual de repugnantes" no se guardan minutos de silencio.

Así lo ha aseverado el vicepresidente de la Junta en declaraciones a los medios en Las Rozas (Madrid), donde ha presentado los productos de la marca de calidad 'Tierra de Sabor', de la que forman parte 900 productores de Castilla y León y 6.000 referencias.

Juan García-Gallardo ha manifestado su rechazo "a toda la violencia, por supuesto también contra la mujeres que estadísticamente representa una violencia superior que la que ejercen las mujeres contra los hombres" y ha insistido en "recuperar la cordura y la igualdad ante la ley".

Por ello, el vicepresidente ha pedido "eliminar los incentivos perversos que existen para que haya denuncias falsas contra los hombres, para que se instrumentalicen en los procesos de divorcio" ya que, tal y como ha apuntado García-Gallardo, "hay multitud de afectados por una ley única en el mundo que perjudica la igualdad ante la ley", recogida en la Constitución Española.

Por otro lado, sobre las peticiones de dimisión, el vicepresidente ha aseverado que el Gobierno de coalición de Castilla y León ha tenido "enemigos antes de que se constituyera" y así ha recordado a quienes se opusieron a la entrada de Vox en la Junta o las peticiones de dimisión de las ministras de Educación o la de Igualdad o la del portavoz del PSOE.

"Son peticiones que no sólo no me sorprenden sino que me honran. Si ellos estuvieron contentos con nuestra acción de Gobierno algo estaríamos haciendo mal", ha subrayado García-Gallardo.

Por otro lado, Juan García-Gallardo ha asegurado que su grupo parlamentario seguirá "con el clima de cordialidad" que han mantenido "desde el principio en las Cortes a pesar de todos los ataques, provocaciones e insultos".