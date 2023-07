García-Gallardo remarca el compromiso de Vox de acabar con las "restricciones liberticidas" de las "élites" de Bruselas

MIRANDA DE EBRO (BURGOS), 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha remarcado el "compromiso" con las clases medias y populares de "facilitarles la vida" y quitar todas las "restricciones liberticidas" impuestas por las "élites" de Bruselas en España y en Castilla y León, y ha asegurado que el PP y el PSOE "han confabulado para tratar de recuperar ese viejo bipartidismo que ha dado patadas en la espinilla a la población".

Así lo ha indicado García-Gallardo en unas declaraciones a los medios durante su visita a la localidad burgalesa de Miranda de Ebro para apoyar a los candidatos de Vox al Congreso y al Senado, Javier Martínez y Eduardo Peña, respectivamente, en unas elecciones "decisivas" del próximo 23 de julio.

En este marco, García-Gallardo ha asegurado estar "acostumbrado" a las "mentiras constantes" del gobierno de PSOE y Podemos, pero Vox no no se "resigna", en tanto en cuanto el partido está "acostumbrado" a "mentiras" como las referentes al peaje, "donde un día parece que sí que va a haber peajes a partir del año 2024, otro día parece que no y ayer el director de la DGT ya confirmó que va a haber peajes a partir de dicho año".

Porque ese, ha continuado el vicepresidente de la Junta, ha sido el compromiso del líder el Ejecutivo, Pedro Sánchez, con Bruselas, a cambio de otras cuestiones. "Nosotros lo tenemos claro", ha sentenciado García-Gallardo, puesto que el "único" compromiso de Vox y su "lealtad está con los españoles, especialmente con aquellos de la España leal a quienes se ha pisoteado".

Para Juan García-Gallardo, los ciudadanos de Miranda Ebro esto "lo saben bien", debido a que "unos les prometían" en la legislatura que iban a quitar el peaje de la AP-1, ahora "parece que lo quita el PSOE, pero resulta que, en último término, se compromete a volver a ponerlo".

De la misma forma, García-Gallardo ha remarcado el "compromiso" de Vox con las clases medias y populares de "facilitarles la vida" y quitar todas estas "restricciones liberticidas", en la medida en que las "élites" de Bruselas han "impuesto que la gente humilde no pueda entrar en el centro de las grandes ciudades a comprar en los comercios".

"Parece que las élites de Bruselas quieren que tampoco podamos disfrutar de tener un coche con motor de combustión en propiedad. Y ahora parece que esas élites, a quienes obedecen tanto el Partido Popular y el Partido Socialista, quieren que no podamos movernos con libertad entre una ciudad y otra transitando por unas autovías que hasta ahora han sido libres", ha criticado García-Gallardo.

En opinión de García-Gallardo, tanto el Partido Popular y el Partido Socialista son "obedientes" a una Agenda 2030 que, con la "excusa" del medio ambiente, lo que quieren es "imponer el decrecimiento económico a la población de España y de la provincia de Burgos".

CIERRE DE INSTALACIONES

Y esto, ha precisado el vicepresidente de la Junta, se traduce en "multitud de cuestiones", como en Navafría, en la provincia de Segovia, donde el Gobierno ha derribado una nueva presa, algo que es "completamente suicida para la economía y la población".

En la misma línea, García-Gallardo ha recordado que el Gobierno del PSOE y de Podemos "derribó presas en un momento en el que los españoles pasaban frío, también derribaban centrales de producción de energía".

En la provincia de Burgos esto "lo saben bien", ha incidido García-Gallardo, en tanto en cuanto el PSOE y el PP contribuyeron al cierre de la central de producción de energía de Santa María de Garoña y, sin embargo, "ha tenido que llegar un gobierno regional participado por Vox que ha comprometido que cuando dependa de él va a abrir de nuevo las centrales de producción de energía nuclear".

Asimismo, ha adelantado que en octubre Vox va a celebrar el primer Congreso Internacional de la Energía Nuclear y de la Industria Nuclear promovido por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, que dirige Mariano Veganzones.

"Ese es nuestro compromiso con los españoles, facilitar el desarrollo económico, que haya una factura de la luz barata, no solo para las familias, también para las empresas y también una diversificación de la economía", ha recalcado García-Gallardo, al tiempo que ha hecho énfasis en que se ve "que los dos grandes partidos han confabulado para tratar de recuperar ese viejo bipartidismo que ha dado patadas en la espinilla a la población de Mirando de Ebro".

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

De la misma manera, el vicepresidente de la Junta ha criticado que los grandes medios de comunicación, dirigidos por el Partido Popular están publicando sondeos todos los días para "tratar de influir en las elecciones y de intoxicar a la opinión pública".

Para García-Gallardo, esas encuestas "pagadas" por el PP "están tratando de modificar la voluntad libremente escogida de los españoles" y hoy se ha visto al líder de ese partido, Alberto Núñez Feijóo, decir en una entrevista que votar a Vox es "tirar el voto".

Por este motivo, Juan García-Gallardo se ha preguntado "para qué ha servido el voto al Partido Popular en las últimas legislaturas, para qué sirvió votar al señor Rajoy", puesto que prometieron bajar impuestos y luego "los subieron, prometieron bajar la deuda pública y luego la subieron, prometieron derogar las leyes ideológicas de Zapatero y de la izquierda y las mantuvieron".

"Y ahora tampoco tienen ninguna intención de derogarlas", ha añadido García-Gallardo, quien ha señalado que "para eso ha sido útil votar al Partido Popular". "Pero vemos, sin embargo, que también quieren seguir con esa doctrina anticuada y manoseada del miedo y del voto útil", ha apostillado.

Pues aquí "hay que hablar con claridad" a los españoles y, de forma muy particular a los residentes en la provincia de Burgos, puesto que el diputado el cuarto diputado, el cuarto escaño, "está en disputa entre Vox y la izquierda", ya que es "absolutamente imposible que el PP obtenga ese escaño al que aspira el señor Feijóo".

García-Gallardo ha ironizado sobre que el líder 'popular' debería "decir la verdad ya que maneja tantas encuestas teledirigidas", ya que ese escaño, si no lo obtiene Vox, lo va a obtener la izquierda y por eso el "único voto seguro para sacar al señor Sánchez de la Moncloa y para desterrar las políticas de izquierda es el voto para Vox".

Así las cosas, García-Gallardo también ha indicado que la provincia de Burgos deberá "reflexionar" sobre por qué hay "multitud" de cuestiones que no se han aprobado en Castilla y León "hasta que ha llegado Vox". "¿Por qué no se aprobaron incentivos fiscales a la natalidad en las últimas tres décadas o ese bono nacimiento que hemos aprobado ahora?", se ha preguntado García-Gallardo.

CORREDOR ATLÁNTICO

Respecto a la situación del Corredor Atlántico, el vicepresidente de la Junta ha destacado que el PP y el PSOE "siempre han hecho la zancadilla" a la provincia de Burgos, ya que acuden a Miranda de Ebro para pedir la confianza de los ciudadanos pero "siempre terminan por traicionarles".

"Fue el PP quien dio la espalda al nodo ferroviario en Miranda de Ebro, mientras que el Gobierno de José María Aznar dio un impulso al concierto económico vasco que tanto perjudica a la industria de Burgos", ha advertido García-Gallardo, para después recordar que hay una "deuda histórica con la España leal de interior que votó masivamente al PP y al PSOE".

Para García-Gallardo, Miranda de Ebro y la provincia de Burgos se merecen "respeto y un futuro de prosperidad" y esto "sólo va a venir de la mano de un partido con vocación nacional que no va a darles la espalda".