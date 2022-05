García-Gallardo ve en el deporte "la mejor escuela" del trabajo en equipo y del esfuerzo

LEÓN, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, considera que el deporte es la "mejor escuela" del trabajo en equipo y del esfuerzo en una época en la que "muchas personas" dicen que se nace con las "cartas marcadas" y no da "ningún valor" a la meritocracia.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su participación en la entrega de los trofeos de la Fase Final del Campeonato de Castilla y León en Edad Escolar de Deportes Colectivos que se ha celebrado esta mañana en León.

Para García-Gallardo el deporte es la "mejor muestra" de que "merece la pena luchar y esforzarse" a pesar de "todas las dificultades" que pone la vida".

"Me gustaría resaltar que los deportes que hoy vamos a tratar son deportes colectivos y que son también la mejor escuela para trabajar codo con codo con los demás y aprender que los éxitos nunca son individuales, son colectivos. Que está muy bien que uno sea el pichichi o el que más tantos marque, pero al final, si no fuera por las familias, si no fuera por los profesores que enseñan las mejores lecciones, si no fuera por los entrenadores, si no fuera por el resto de compañeros, uno nunca conseguiría sus trofeos y sus medallas", ha apostillado.