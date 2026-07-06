García Pellitero (PP) acusa al PSOE de "tergiversar" sobre las fuentes averiadas y lo vincula al "vandalismo"

VALLADOLID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, Alejandro García Pellitero, ha acusado este lunes al Grupo Municipal Socialista de tergiversar la realidad en el comunicado de prensa en el que critican las averías en varias fuentes públicas de agua de la ciudad, un "problema" que ha vinculado en gran parte al "vandalismo".

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el edil del Partido Popular ha reprochado que "llega la época del verano" y, a su juicio, el PSOE "tiene que justificar su trabajo" y por ello interpreta que "lanza notas de prensa, como siempre, tergiversando la realidad".

El edil ha recalcado que ya ha respondido a esta crítica "desde el mes de mayo" y ha explicado en varias ocasiones que "la red de fuentes públicas de Valladolid está continuamente en revisión y en reparación", de tal modo que "cuando se recibe un aviso de una fuente averiada se intenta reparar en el mismo día, salvo que la complejidad de la avería lo impida o falte alguna de las piezas, o el vandalismo que recibe la fuente hace que haya que cambiarla de manera completa".

Por ello, ha reprochado que en el comunicado del PSOE "se les olvida" que el problema que hay con las fuentes públicas es muchas veces "fruto del vandalismo y de la falta de civismo de muchos ciudadanos".

También ha sugerido al PSOE que "en vez de mandar notas de prensa un poco difamando el trabajo de los trabajadores de Aquavall" cuando observen una fuente que no funciona "llamen al teléfono gratuito de averías de Aquavall", el 900353088, "donde de una manera más ágil pueden transmitir estas incidencias y también facilitar que se reparen cuanto antes".

García Pellitero ha añadido que si "un número de 20 fuentes" está averiado, "seguro que muy cerca de alguna de esas averiadas hay otra que funcione".

El concejal ha concluido con una apelación al "cuidado" que deben tener "todos" los ciudadanos "no solo con las fuentes, sino en general con todo el patrimonio y el mobiliario urbano de la ciudad".