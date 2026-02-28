Gascón llama a votar a la "izquierda valiente" para llevar la "voz de los humildes" a las Cortes

Juan Gascón y Marina Echevarría en el Mercado del Campillo de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de IU-Sumar-Verdes Equo a la Presidencia de la Junta, Juan Gascó, ha asegurado que la coalición se va a "volcar" en la campaña de las elecciones autonómicas del próxima 15 de marzo para llamar a los ciudadanos a votar por la "izquierda valiente y tranformadora" con el objetivo de llevar la "voz de los humildes" a las Cortes.

En declaraciones a los medios junto a más miembros de la candidatura en el Mercado del Campillo de Valladolid, Gascón ha asegurado que la coalición quiere "acercarse" a la gente mediante la realización de una campaña que permita "construir una fuerza de izquierda valiente" que represente "la voz de los humildes" en el Parlamento autonómico.

En este sentido, ha señalado que la lucha se centrará en la "defensa de lo común" para "cuidar" los pueblos de la Comunidad, proteger los servicios públicos y "estar donde está la gente", como es el caso de los mercadillos y sus vendedores, los agricultores y ganaderos, que producen proximidad.

Asimismo, ha subrayado sus propuestas "desde lo cercano, de lo pequeño, hacia las cooperativas y para las personas que tienen capacidad de emprendimiento y no encuentran" en la Administración autonómica una "articulación de cómo salir adelante" con sus proyectos y negocios.

De esta forma, la campaña se centrará en "potenciar ese modelo" a pequeña escala, no desde las "grandes superficies", sino a partir del "pequeño comercio y las tiendas pequeñas".

Respecto a sus expectativas para las próximas elecciones, el candidato de la coalición ha destacado sus "buenas sensaciones" porque es lo que la ciudadanía "trasmite", a causa de que "los carteles se acaban y los panfletos ya se entregan".

El candidato de IU-Sumar-Verdes Equo ha ahondado en que las encuestas son "favorables" en Valladolid, León y Segovia, pero ha incidido en animar a votar por la "izquierda transformadora" y así conseguir tener la "mayor capacidad posible" para ser el "altavoz de la resistencia".