El Gobierno aprueba el DORA para invertir 58 millones de euros en aeropuertos de Castilla y León

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, que contempla una inversión de 58 millones de euros en los aeropuertos de Castilla y León. Esta partida forma parte de un plan global que movilizará cerca de 13.000 millones de euros en toda la red aeroportuaria española gestionada por Aena para transformar la red en los próximos cinco años.

En concreto, la inversión en la Comunidad se ha repartido entre sus cuatro instalaciones. El Aeropuerto de Valladolid recibirá la cuantía más alta, con un total de 18,5 millones de euros, destinados a actuaciones de mejora de procesos y calidad en el área terminal, mejoras en la sala de embarque, climatización, accesos peatonales, renovación de aseos, instalación de tecnología LED en pistas y rodaduras, equipamiento de seguridad y actuaciones en la seguridad operacional en pavimentos de plataformas SEI y hangares, así como sistemas de información y comunicaciones.

Por su parte, el Aeropuerto de León contará con 16,3 millones de euros para los próximos cinco años. Los fondos se han asignado a actuaciones en el campo de vuelo y plataforma, mejora del equipamiento de seguridad, incremento de la seguridad operacional con nuevos vehículos y desarrollo de los sistemas de información y comunicaciones.

En el Aeropuerto de Salamanca se invertirán 12,7 millones de euros. Las principales intervenciones proyectadas incluyen mejoras en la sala de embarque del edificio terminal, una nueva acometida de agua potable, adecuación del pavimento en la zona SEI, equipamiento de seguridad y avances en los sistemas de información y comunicaciones.

Asimismo, el Aeropuerto de Burgos alcanzará una inversión de 9,8 millones de euros para equipamientos de seguridad, vehículos SEI, control perimetral, regeneración de la calle de rodaje a hangares, elementos de campo en sistemas de información y sostenibilidad en calderas y climatización.

El global de 13.000 millones de euros en la red nacional no se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino con los ingresos del propio sistema aeroportuario gestionado por Aena, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En este sentido, el ministro Óscar Puente ha explicado que el DORA III contempla prácticamente una congelación de las tarifas, con un incremento de la tarifa aeroportuaria media de tres céntimos de euro por pasajero al año.